Gemeente dreigt familie met boete om te veel knuffels op kindergraf

Vijf knuffels liggen er op het grafje van het zoontje van Jay Manichand. Dat mogen er maar drie zijn, stelt de gemeente Eindhoven. "Als ik ze niet weghaal krijg ik een boete", zegt Jay enigszins gefrustreerd. Eindhovenaar Jay en zijn vrouw Michelle van de Wiel hebben een moeizame relatie met hun gemeente sinds die door een misverstand bijna het hele graf opruimden. Dat gebeurde ruim een jaar geleden. De brief van de gemeente met daarin de boodschap dat er een boete dreigt, valt daardoor extra slecht.

De advocaat van het stel, Peter van de Laar, reageert fel. “Het is voor mij onbegrijpelijk hoe het college een dergelijke harteloze brief naar inwoners kan sturen”, schrijft hij in een reactie aan burgemeester en wethouders. “Mijn cliënten rouwen nog dagelijks om hun kind, en dan komt de gemeente zeuren om een beertje dat wat verschoven is. U beseft kennelijk niet wat voor psychisch leed u veroorzaakt.” Volgens advocaat van de Laar heeft het stel het gevoel dat de gemeente een hetze tegen hen voert en hen ‘nodeloos leed’ wil bezorgen. Mogelijk legt de gemeente een zogenoemde ‘last onder bestuursdwang’ op, waardoor de familie wordt gedwongen spullen van het graf te halen.

Bijna hele graf weg

Het zoontje van Jay en en zijn vrouw Michelle van de Wiel werd drie jaar geleden dood geboren. Sindsdien onderhielden ze zijn graf met de grootste zorg op begraafplaats De Ouden Toren in Eindhoven. Na anderhalf jaar begon de ellende omdat het grafje te veel ruimte zou innemen. Vader Jay gaf toestemming om onder meer paaltjes weg te halen. Door miscommunicatie werd bijna het complete graf verwijderd. Zaak tegen gemeente

Na veel gedoe waarin vader Jay ook een aandeel had door te dreigen en intimideren, is het grafje nog steeds niet compleet hersteld. Daarom dient er binnenkort een rechtszaak tegen de gemeente. Maar voor het zover is kregen Jay en zijn vrouw deze brief van de gemeente omdat er twee knuffels te veel op het grafje lagen. "Dat was niet het enige", zegt Jay. "Er zou ook een knuffel naast het grafje staan in plaats van erop en er staan te veel spullen op het graf." Omdat dit tegen de regels van de begraafplaats is, dreigt nu een boete wanneer de spullen niet verdwijnen. De gemeente Eindhoven kon dinsdag nog niet inhoudelijk op de kwestie reageren.

