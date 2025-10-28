Oprichter John Hertogh 'verdrietig' over het einde van de Draai van de Kaai

“Ik ben enorm geschrokken, verbijsterd zelfs.” Oprichter John Hertogh van De Draai van de Kaai kan er amper over uit. Maandagavond maakte het bestuur van één van de oudste en bekendste wielercriteriums bekend na 44 jaar te stoppen. John Hertogh was 35 jaar voorzitter van de ‘Draai’. Hoewel hij begrip heeft voor het besluit, houdt hij stille hoop dat iemand alsnog de handdoek oppakt voor een doorstart van ‘zijn kindje’.

“Ik kan het zelf nog steeds bijna niet geloven, het evenement is zo enorm verweven met Roosendaal. Maar we moeten ook de realiteit onder ogen zien. De bezoekersaantallen liepen de laatste jaren terug. Dan is het moeilijk om het hoofd boven water te houden”, aldus de oud-voorzitter. De fors gestegen kosten en de teruglopende belangstelling voor wielercriteriums in het algemeen zijn de belangrijkste redenen voor de organisatie om de stekker eruit te trekken. Volgens het bestuur is het besluit genomen ‘met pijn in het hart’. De Draai van de Kaai werd op 4 augustus 1980 voor het eerst verreden. Het criterium groeide in de jaren erna uit tot een Roosendaals icoon. Het waren John Hertogh en Cees Goossens die aan de wieg stonden van het jaarlijkse wielerfeest. Beide ondernemers aan de Kade wilden een criterium met profrenners opzetten om Roosendaal op de kaart te zetten. Grote namen

In de opeenvolgende edities kwamen jaarlijks vrijwel alle grote namen uit de Tour de France naar Roosendaal. “Zo herinner ik mij die keer dat we zowel Laurent Fignon als Greg LeMond hebben weten te strikken. Dat was in 1989 toen Lemond met slechts acht seconden voorsprong op Fignon de Tour de France had gewonnen. Ze kwamen op de maandag na de tour beiden over de meet in Roosendaal, schitterend was dat.” Mooie herinneringen heeft de oud-voorzitter ook aan de vijfvoudig tourwinnaar Miguel Indurain die hij hoogstpersoonlijk ging ophalen op het nabijgelegen vliegveld Seppe. “We hadden jarenlang geprobeerd om hem aan de start te krijgen en uiteindelijk is het ons ook gelukt. We hadden speciaal voor hem een vliegtuigje geregeld zodat hij naar Roosendaal kon komen.”

In de hoogtijdagen trok De Draai van de Kaai tienduizenden bezoekers. “In 1980 toen Joop Zoetemelk en Jan Raas meereden, werd er zelfs gesproken over zestigduizend toeschouwers”, vult Hertogh aan. De grote aantallen van weleer werden de laatste jaren niet meer gehaald. Toch wist het evenement de unieke sfeer en combinatie van wielrennen en amusement te behouden.

Mathieu van der Poel (rechts) deed een aantal keren mee aan de Draai van de Kaai (foto: Malini Witlox).

“We hebben alle grote artiesten gehad. Zelfs André Hazes stond hier ooit het podium. Frans Bauer was een beetje onze huisvriend en ook Corrie Konings is hier meerdere keren geweest.” John Hertogh vindt het ‘erg verdrietig’ dat het doek voor de Draai van de Kaai definitief is gevallen. “Het draait in de wielerwereld maar om één ding en dat is geld. Ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van de organisatie kijken. Maar in het algemeen wordt het voor criteriums steeds moeilijker om de vedettes uit de tour te strikken.” Toch put Hertogh nog een sprankje hoop uit de plekken waar het wel lukt. “Ik spiegel mij graag aan Boxmeer waar de ronde ruim tien jaar geleden op sterven na dood was. Dankzij een aantal ondernemers draait het criterium weer als een trein. Ook de Wielerprofronde van Etten-Leur is een fantastisch voorbeeld van een succesvolle sponsoring.”

Hij vervolgt: “Er zullen altijd weer mensen opstaan die de schouders eronder willen zetten maar het zal ze niet meevallen. Misschien moet het ook geen evangelie zijn dat de Draai van de Kaai perse rond de omgeving van de Kade wordt verreden. Want alles verandert nu eenmaal een keer. Maar dat heb je niet van mij hè want anders krijg ik de hele kaai op mijn nek.”