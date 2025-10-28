Op tijd stemmen anders word je nat

Als je de keus hebt woensdag, ga dan vroeg stemmen. "Wacht je tot 19.00 of later dan wordt je zeker nat", zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. "In het westen begint het al op het einde van de middag te regenen vanaf een uurtje of vier. Een paar uur later is het in de hele provincie kletsnat."

De eerste stembureaus gaan al om kwart over vijf in de ochtend open. "Dan kan er een enkel buitje vallen maar het is overwegend droog", ziet weerman Lafeber in zijn weermodellen. "De temperatuur is voor de tijd van het jaar misschien net iets lager dan normaal, 13 tot 14 graden. Het waait niet hard."

Als de eerste regen vanuit het westen langzaam richting het oosten gaat, is het na zeven uur in de avond overal nat. "Er kan in de avond 5 tot 10 millimeter regen vallen. Dat is best veel in een paar uur tijd", legt de weerman uit. Donderdag wordt het een mooie droge dag met veel meer zon en ook weinig wind. Vrijdag ziet er volgens de weerman ook goed uit. In het weekend kunnen de paraplu's weer open geklapt worden.