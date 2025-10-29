Dievengroep trekt van dorp naar dorp: schuren compleet leeggeroofd

Bewoners van het buitengebied van Wintelre slapen met één oog open sinds ze te maken hebben met een heuse inbraakgolf. De afgelopen vier weken zijn meer dan tien loodsen en schuren opengebroken, om daarna met mountainbikes, duur gereedschap en brommers aan de haal te gaan. In sommige gevallen komen de dieven de nacht erna terug om het nog eens dunnetjes over te doen. Zelfs vlees dat in de vriezer ligt, is niet veilig.

"De dieven hebben het vooral voorzien op spullen in schuren en loodsen achter de huizen", vertelt Lobke, die ook in het buitengebied woont. "Kettingzagen, wasmachines, alles nemen ze mee. Ze halen de boel volledig leeg als ze daar de tijd voor krijgen." Bij haar ouders werd ook geprobeerd binnen te komen door het slot uit te boren, maar dat mislukte.

"Het is een soort rovend, rondreizend circus."

In zeker vijf straten, waaronder de Oirschotsedijk, Kreiel en Mostheuvel, sloegen de dieven toe op verschillende adressen. "Het gaat het om een soort rovend, rondreizend circus, ze trekken gewoon van dorp naar dorp", aldus Lobke. Bij bewoonster Willy stond een hele wijnvoorraad in de enorme loods achter in haar tuin. "Zo'n honderd flessen Hongaarse wijn, niet per se heel kostbaar maar wel uniek in Nederland", vertelt ze. "De dieven hebben alle dozen opengemaakt en de flessen eruit gehaald. Waarschijnlijk hebben ze vervolgens met onze kruiwagen de helft naar hun auto gesjouwd. De rest van de wijn stond ook klaar om meegenomen te worden, net als alle elektrische spullen en accu's voor het tuinonderhoud. Er lag voor een godsvermogen klaar, maar waarschijnlijk zijn ze gestoord en vertrokken." Volgens Willy zijn de daders zeker een uur binnen geweest om alles op het gemakje te bekijken.

"Als ze hun gang hadden kunnen gaan, waren we zeker voor een halve ton gedupeerd."

De volgende nacht kwamen de dieven doodleuk weer terug bij Willy en haar gezin. "Maar toen hadden we alles goed op slot gedraaid, dus dat feest ging niet door. We hebben hele kostbare fietsen van 13.000 euro, die hadden ze anders zeker ook meegenomen. Als ze hun gang hadden kunnen gaan, waren we zeker voor een halve ton gedupeerd." Nog steeds ontdekt Willy iedere dag spullen die ze missen. "Onze schroefmachine, een gasfles, een lekbak voor olie onder de auto, je kunt het zo gek niet verzinnen." Willy's man heeft inmiddels overal alarmen bij de loods geplaatst.

"Mijn zus woont er nog maar een paar maanden en die is er niet gerust op."