Eindhovenaar (41) 'geëxecuteerd': celstraffen tot 26 jaar geëist

Voor het doodschieten van de 41-jarige Seref, vorig jaar juni in zijn woonplaats Eindhoven, zijn woensdag bij de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tot 26 jaar geëist. De hoogste straf zou moeten worden opgelegd aan de 20-jarige Eindhovenaar Mohammad Ismail A. Hij zou Seref op 23 juni 2024 hebben vermoord door de dodelijke schoten te lossen. "Een standrechtelijke openbare executie", stelt de officier van justitie.

Drie medeverdachten uit Eindhoven (20, 20 en 24) moeten volgens het Openbaar Ministerie (OM) 14, 18 en 18 jaar de cel in. De eisen werden met klaterend applaus beantwoord vanuit de volle rechtszaal. Alle verdriet, woede en frustratie kwamen hierin samen. Het drietal wist dat A. iets gewelddadigs van plan was en ze hebben het hem, ieder op een eigen manier, makkelijk gemaakt om toe te kunnen slaan. Ook verdacht van woningovervallen

Allen worden ook beschuldigd van het plegen van twee vooropgezette, gewapende woningovervallen, in mei en juni 2024 in de Belgische stad Antwerpen en Uden. Hierbij werd onder anderen een aantal jonge bewoners ernstig bedreigd. Het viertal zou dit, voor een vergoeding van 500 euro per persoon, hebben gedaan in opdracht van iemand anders. Ook wordt het viertal ervan beticht dat ze maandenlang in bezit zijn geweest van wapens. Het OM vindt dat de vier mannen ook alle slachtoffers hoge schadevergoedingen moeten betalen. Totdat ze vorig jaar overgingen op hun gewelddadig gedrag, waren ze alleen voor wat verkeersovertredingen en diefstallen veroordeeld.

Seref was een immer lachende vader van twee dochters van toen zeventien en drie. Hij werd op die zondagavond rond vijf over half acht gedood toen hij bij zijn auto stond aan de Rode Kruislaan in Eindhoven. Ruim een half uur eerder had hij elders in het stadsdeel Woensel een verkeersruzie gehad met de vermoedelijke schutter. Seref had hem hierbij verwond met een glas whiskey-cola.

Eén van de gevonden hulzen (foto: SQ Vision).

Getuige heeft nu andere baan

Mohammad Ismail A. wilde dezelfde avond nog wraak nemen en voegde de daad bij het woord toen hij en zijn drie maten Seref tegenkwamen. Ze waren met zijn vieren in een auto op zoek gegaan naar hem. Volgens het OM heeft A. met een doorgeladen vuurwapen Seref doodgeschoten. Een politieman in burger, die toevallig in de buurt was, zag het van dichtbij gebeuren. Hij sprak van een afrekening en kreeg zelf ook het pistool op zich gericht. De man heeft er vanwege de heftigheid PTSS-klachten aan overgehouden en is daarna ergens anders gaan werken. Zijn vriendin, die verpleegkundige is, bood vergeefs eerste hulp aan het slachtoffer.

Tot laat in de avond deed de politie onderzoek op de Rode Kruislaan in Eindhoven (foto: SQ Vision).