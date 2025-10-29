Lahlah stemt in de stad waar ze geen burgemeester wordt: 'Amper geslapen'

Met een grote glimlach heeft Esmah Lahlah, tweede op de kieslijst van GroenLinks-PvdA, woensdagochtend haar stem uitgebracht in wijkgebouw Reinevaer in Tilburg-West. Het is de stad waar ze jarenlang als wethouder heeft gewerkt, maar ook de stad waar ze onlangs nog solliciteerde als burgemeester. De politicus is het niet geworden en verzekert haar kiezers dat haar sollicitatie haar ambitie in Den Haag niet in de weg staat. "Mijn inzet is de laatste maanden niet minder geweest", zegt ze vastbesloten.

Met kleine oogjes komt Lahlah woensdagochtend aan bij het wijkgebouw in haar stad. "Ik heb amper geslapen. Echt maar een paar uur. Het is een spannende dag", vertelt ze. De campagnetijd is volgens haar erg hectisch en druk geweest en is zelfs nog niet helemaal voorbij.

"Eindelijk mag Nederland kiezen."

"Ik ga eerst stemmen en ga daarna nog even flyeren om de laatste zwevende kiezers te overtuigen." Lahlah is opgelucht dat Nederland woensdag eindelijk mag stemmen. Grote maatschappelijke problemen hebben volgens haar te lang stilgelegen. "Eindelijk mag Nederland kiezen. Het land is klaar met de stilstand van problemen. Het geeft een hoopvol gevoel dat we het vandaag voor het zeggen hebben met z'n allen." Wat de campagnetijd ook hectisch maakte voor de GroenLinks-PvdA'er is het nieuws dat vorige week naar buitenkwam. Lahlah heeft zich in juli kandidaat gesteld voor de functie van burgemeester in Tilburg. De brief die ze daarvoor naar de commissaris van de Koning stuurde, kwam in handen van het Brabants Dagblad.

De provincie en gemeente deden aangifte van het lek. De timing van de sollicitatie viel samen met haar campagne voor de Tweede Kamer, wat de nodige vragen opriep over haar prioriteiten. Lahlah erkende eerder al dat ze de sollicitatie niet intern binnen haar partij heeft besproken.

"Een droom die voorbijkwam."