Lahlah stemt in de stad waar ze geen burgemeester wordt: 'Amper geslapen'
Met kleine oogjes komt Lahlah woensdagochtend aan bij het wijkgebouw in haar stad. "Ik heb amper geslapen. Echt maar een paar uur. Het is een spannende dag", vertelt ze. De campagnetijd is volgens haar erg hectisch en druk geweest en is zelfs nog niet helemaal voorbij.
"Eindelijk mag Nederland kiezen."
"Ik ga eerst stemmen en ga daarna nog even flyeren om de laatste zwevende kiezers te overtuigen." Lahlah is opgelucht dat Nederland woensdag eindelijk mag stemmen. Grote maatschappelijke problemen hebben volgens haar te lang stilgelegen. "Eindelijk mag Nederland kiezen. Het land is klaar met de stilstand van problemen. Het geeft een hoopvol gevoel dat we het vandaag voor het zeggen hebben met z'n allen."
Wat de campagnetijd ook hectisch maakte voor de GroenLinks-PvdA'er is het nieuws dat vorige week naar buitenkwam. Lahlah heeft zich in juli kandidaat gesteld voor de functie van burgemeester in Tilburg. De brief die ze daarvoor naar de commissaris van de Koning stuurde, kwam in handen van het Brabants Dagblad.
De provincie en gemeente deden aangifte van het lek. De timing van de sollicitatie viel samen met haar campagne voor de Tweede Kamer, wat de nodige vragen opriep over haar prioriteiten. Lahlah erkende eerder al dat ze de sollicitatie niet intern binnen haar partij heeft besproken.
"Een droom die voorbijkwam."
Haar kiezers verzekert ze woensdag dat haar prioriteiten in Den Haag liggen. "Deze functie was een droom die voorbij kwam. Ik heb sommige dingen anders kunnen doen, maar ik kijk er nu naar uit om armoede in de Kamer te bestrijden. Mijn inzet is er de laatste maanden niet minder om geweest", zegt ze vastbesloten.
De liefde voor Tilburg voelt Lahlah niet alleen, omdat ze er woont. De politicus is jarenlang wethouder en de eerste locoburgemeester van de stad geweest. In haar tijd als wethouder heeft ze armoede, bestaanszekerheid en kansengelijkheid op de agenda gezet.
Met dezelfde onderwerpen in haar achterhoofd ging ze naar Den Haag. "Ik kan op één hand tellen hoe vaak armoede en bestaanszekerheid de laatste twee jaar aan bod zijn gekomen. Belangrijke vraagstukken hebben lang stilgestaan. Ik kan niet wachten om daarmee aan de slag te gaan als we de grootste worden", zegt ze.
Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, wordt nog even afwachten. De Tilburgse heeft er in ieder geval het volste vertrouwen in. "Ik heb er heel veel vertrouwen in. Nederland is klaar voor een hele andere koers. Ik denk dat we woensdagavond een mooi feestje hebben", glimlacht ze.