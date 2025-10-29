Opnieuw nepbrieven van de Belastingdienst verspreid: 'Gooi ze direct weg'

In de omgeving van Den Bosch worden opnieuw neppe brieven verspreid van de Belastingdienst. De brieven zijn niet van de Belastingdienst en zijn een oplichtingstruc, meldt de politie. Eerder waarschuwde politie in de regio ook al voor dit soort brieven.

De afgelopen maanden zijn er meerdere versies van de brief verspreid. Ze worden verzonden uit naam van de 'Blastingdienst'. In de brieven wordt gesproken over het tekenen van een petitie tegen wapensteun aan Israël.

'Kan leiden tot phishing'Op de brieven staat ook een QR-code. Die zou moeten leiden naar de petitie, maar dat is niet zo. "Door het scannen van de QR-code vul je geen petitie in. Het kan leiden tot phishing: een poging om je gegevens of geld te stelen", waarschuwt de politie. De politie raadt aan om de brieven direct weg te gooien. "De Belastingdienst stuurt nooit zulke QR-codes."