Zedenverdachte in rechtbank opgepakt, maakte meerdere jonge slachtoffers

Een 42-jarige Eindhovenaar die meerdere minderjarige meisjes online seksuele handelingen zou hebben laten verrichten, moet als het aan justitie ligt zeven jaar de cel in. Het OM eist ook tbs met dwangverpleging. De man was tot woensdag op vrije voeten. Maar omdat de aantijgingen zo ernstig zijn, werd hij tijdens de rechtszaak in de rechtbank in Maastricht aangehouden.

De meisjes werden tussen 2018 en 2019 slachtoffer van de verdachte Maarten T.. Veel van hen komen uit Brabant, meldt L1. Een van zijn slachtoffers was pas 13 jaar toen ze door Maarten T. online werd benaderd, zo werd woensdag duidelijk in de rechtbank. Ze moest zichzelf snijden en ontuchtige handelingen verrichten. Hij behandelde haar als een slaafje.

"Elke keer als ik terugkijk, zie ik mezelf pijn doen", zei het slachtoffer in de rechtbank. "Ik had angst dat je me zou opzoeken en foto’s zou verspreiden. En dat je me zou achtervolgen. Je wist alles: waar ik woonde en naar school ging. Ik voelde me onveilig. Je liet me voelen alsof ik een monster was en niet menselijk."

Ook haar moeder sprak: "Je hebt mijn dochter helemaal kapotgemaakt. Ook haar ouders en haar broer heb je pijn gedaan. We zijn door een hele diepe periode gegaan, zeker toen ze een zelfmoordpoging deed." Verdachte Maarten T. is eerder veroordeeld in een zedenzaak. In 2013 kreeg hij vier jaar cel nadat zijn ex hem had beticht van verkrachting.

Meer slachtoffers

De verdachte heeft veel meer slachtoffers gemaakt, van wie er vier in deze zaak aangifte hebben gedaan. Ze waren op dat moment allemaal jonger dan zestien jaar. Met een van de meisjes had hij ook een seksdate, met de andere meisjes bleef het bij online contact.

Sommige slachtoffers kozen ervoor geen aangifte te doen. Op computers van de verdachte werden honderden foto's en video's met kinderporno gevonden. Voor zover bekend zijn de beelden niet verspreid.

Aan het licht

Deze nieuwe zaak kwam in 2019 aan het licht nadat een hulpverlener hoorde dat een van de slachtoffers naaktfoto's naar iemand had gestuurd. Ze was toen 13 jaar. Er werd aangifte gedaan, maar het politie-onderzoek duurde lang. Aanvankelijk had de zedenrecherche iemand anders in het vizier.

Verdachte Maarten T. kwam pas drie jaar later in beeld, toen er bij hem ook huiszoeking werd gedaan en computers in beslag werden genomen. Toch volgde, tot verbazing van de rechtbank, op dat moment nog geen aanhouding. Die volgt pas twee jaar later, in 2024, maar dan wordt de verdachte twee dagen later na verhoor weer naar huis gestuurd, opnieuw tot verbazing van de rechtbank.

De officier van justitie gaf toe dat er in het politie-onderzoek van alles is misgegaan. Of de verdachte door de blunders van de politie nieuwe slachtoffers heeft kunnen maken, werd niet duidelijk. Zelf zegt hij dat hij gestopt is toen hij in 2021 is verhuisd naar Hoensbroek.

De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak.