Illegale bosgevechten scoren op social media: ‘Risico's zijn enorm’

Tijdens de coronacrisis kwamen ze op: hoodfights, oftewel illegale gevechten op straat of in het bos, waarbij de vechtsportregels niet gelden. Vier jaar later zijn vrijwel alle betrokkenen gestopt, op ééntje na. Hood Fights Den Bosch bereikt met hun excentrieke voorman ‘probleem073’ inmiddels tienduizenden jongeren op social media, en organiseert regelmatig gevechten in onze provincie. Politie, gemeenten en de vechtsportautoriteit zien het met lede ogen aan. "De veiligheid van de deelnemers is verre van gewaarborgd."

Met meer dan dertigduizend volgers op social media is Hood Fights Den Bosch inmiddels de grootste Nederlandse partij die actief gevechten organiseert en promoot. Ze hebben een eigen webshop en er zijn plannen om uit te breiden naar Noord-Nederland. De afgelopen jaren organiseerde ze zo'n vijfentwintig gevechten, aldus de Nederlandse Vechtsportautoriteit, die bekend is met de organisatie. Gevechten worden, afgaand op de beelden, bezocht door enkele tientallen toeschouwers. Roze pyjamabroek

Een ‘toonaangevend underground vechtsportcollectief’, zo omschrijft Hood Fights Den Bosch zichzelf op hun website. Kenmerkend voor de gevechten is het rauwe karakter. ‘Geen regels. Geen censuur. Alleen pure strijd’, aldus de organisatie. Vechters krijgen een podium om ‘buiten de regels van de bonden’ om de strijd aan te gaan. Hoe zoiets eruitziet wordt duidelijk op het YouTube-kanaal van de organisatie. Daar staan bijna vierhonderd filmpjes van gevechten. Je ziet jonge mannen het in het bos tegen elkaar opnemen. De een draagt een roze pyjamabroek, zijn gezicht bedekt met een bivakmuts, de ander alleen een sportbroekje. In meerdere filmpjes worden jongens knock-out geslagen: iemand ligt trillend tussen vier grote bouwhekken. In een ander filmpje zou iemand nadien naar het ziekenhuis gebracht zijn. De organisatie filmt alles zelf en toeschouwers moedigen de vechters aan. Op één van de filmpjes zien we een toeschouwer met een klein meisje op de arm. Het gevecht waarin iemand knock-out wordt geslagen:

‘We gaan voor moord’

Hood Fights Den Bosch is zeer actief op social media. Gevechten worden aangekondigd, soms met heftige teksten zoals ‘We gaan voor moord!!!’, vergezeld van een doodshoofd en een bewerkte foto van een jonge man met bloedspetters en kogelgaten op zijn lijf. ‘Hij gaat je moeder laten huilen’, staat er bij.

Wie zit hierachter? Het KvK-nummer van de webshop met trainingsbroeken, truien en slippers leidt naar het bouw- en renovatiebedrijf van de 35-jarige Bosschenaar Yannick van Dinther. Ooit actief in het officiële vechtsportcircuit, maar tegenwoordig vooral bezig met het organiseren en promoten van hoodfights. Online noemt hij zichzelf ‘probleem073’. FC Den Bosch

Yannick is niet bang voor de camera en trekt met zijn energieke voorkomen veel aandacht. ‘Kijk, helemaal onder de bloedspetters! Hoodfight 25 was master!!!’ roept hij opgewonden in een van zijn filmpjes. Bij beelden waarin supermarktmedewerkers iemand in elkaar slaan, schrijft Van Dinther dat hij graag met ‘dit team’ wil samenwerken. ‘Van de ruige wijken van Den Bosch tot de underground van Nederland – hier draait alles om respect, kracht en overleven’, aldus Van Dinther. Hij lijkt FC Den Bosch-supporter te zijn: op zijn persoonlijke Instagrampagina (1500 volgers) zien we onder andere beelden met de harde kern van de club, waarbij ‘Den Bosch hooligans’ wordt gescandeerd.

Hood Fights Den Bosch op social media (beeld: YouTube, Instagram)

‘Veredelde kermisact’

De hoodfights zijn Barry Smit van de Nederlandse Vechtsportautoriteit een doorn in het oog. Zijn belangrijkste argument: het is onveilig. “Ten eerste ontbreekt een gekwalificeerde ringarts. Die zou zich hier ook nooit voor lenen. Deelnemers brengen zichzelf en hun tegenstanders bewust in gevaar. Bovendien trekken zij de sport in de sfeer van hooliganisme en georganiseerde criminaliteit. Daarmee schaden zij de vechtsport." Smit vervolgt: “Dit is geen sport, maar een veredelde kermisact. Het is gerommel in de marge met ongetrainde amateurs die gewoon willen knokken.” Hij wijst op het verschil in niveau en gewichtsklasse. “Ik zie filmpjes met jongens die wel twintig kilo van elkaar verschillen, dat is oneerlijk en de risico's zijn enorm.” Maar ze doen toch allemaal vrijwillig mee? “Ja, en als er een dode valt schrijven jullie: dode bij bokswedstrijd. Dat schaadt het imago van de hele vechtsport.”

Na afloop van een gevecht (Beeld: YouTube).