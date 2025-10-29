Herrie over DNA-bewijs in 35 jaar oude verkrachtingszaak, zaak stilgelegd

Het proces tegen een man uit Wijk en Aalburg die vastzit voor een verkrachting van 35 jaar geleden is vrij abrupt uitgesteld. Woensdag zou zijn proces starten, maar de advocaat van de verdachte Willem V. vindt dat het DNA-bewijs oneerlijk is verkregen en dat het misdrijf te lang geleden is. Het OM wil wel gewoon door en vindt dat alles duidelijk is. Maar de rechtbank heeft nu zo veel vragen dat besloten is het proces uit te stellen.

Het slachtoffer, destijds een meisje van veertien, zat woensdag in de zaal, gesteund door een grote groep mensen op de publieke tribune van de rechtbank in Den Haag. Na 35 jaar werd de vrouw opnieuw geconfronteerd met de man die haar als jong meisje zou hebben verkracht. De officier vertelde wat er gebeurde op die bewuste 30 maart 1990 in Bodegraven, een dorp in Zuid-Holland. Het slachtoffer van toen 14 jaar was alleen thuis. De dader drong haar huis binnen met een smoes en dreigde met geweld. Hij pakte het meisje vast en dwong haar naar de bovenverdieping te gaan. Daar gooide hij haar op bed. 'Hou je bek'

Hij trok haar kleding uit en bedreigde haar opnieuw door te zeggen ’als je nog een keer gilt dan steek ik een mes tussen je ribben’. Daarna bleef hij haar bedreigen met zinnen als: ‘hou je bek dicht. Je moet het niet tegen je moeder zeggen, anders gaat heel je familie kapot'. Vervolgens werd het meisje verkracht. De dader ontkwam. De politie kreeg naar verluidt wel twee verdachten in beeld. Een van die twee was iemand met dezelfde achternaam als de verdachte, volgens zijn advocaat ‘zijn broer’. Wat de verdachte of zijn broer in Bodegraven te zoeken hadden, is onbekend. De zaak liep dood, vermoedelijk wegens gebrek aan bewijs. Gebruik van DNA stond in deze tijd nog in de kinderschoenen en was nog niet wettelijk geregeld.