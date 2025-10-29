Herrie over DNA-bewijs in 35 jaar oude verkrachtingszaak, zaak stilgelegd
Het slachtoffer, destijds een meisje van veertien, zat woensdag in de zaal, gesteund door een grote groep mensen op de publieke tribune van de rechtbank in Den Haag. Na 35 jaar werd de vrouw opnieuw geconfronteerd met de man die haar als jong meisje zou hebben verkracht.
De officier vertelde wat er gebeurde op die bewuste 30 maart 1990 in Bodegraven, een dorp in Zuid-Holland. Het slachtoffer van toen 14 jaar was alleen thuis. De dader drong haar huis binnen met een smoes en dreigde met geweld. Hij pakte het meisje vast en dwong haar naar de bovenverdieping te gaan. Daar gooide hij haar op bed.
'Hou je bek'
Hij trok haar kleding uit en bedreigde haar opnieuw door te zeggen ’als je nog een keer gilt dan steek ik een mes tussen je ribben’. Daarna bleef hij haar bedreigen met zinnen als: ‘hou je bek dicht. Je moet het niet tegen je moeder zeggen, anders gaat heel je familie kapot'. Vervolgens werd het meisje verkracht.
De dader ontkwam. De politie kreeg naar verluidt wel twee verdachten in beeld. Een van die twee was iemand met dezelfde achternaam als de verdachte, volgens zijn advocaat ‘zijn broer’. Wat de verdachte of zijn broer in Bodegraven te zoeken hadden, is onbekend. De zaak liep dood, vermoedelijk wegens gebrek aan bewijs. Gebruik van DNA stond in deze tijd nog in de kinderschoenen en was nog niet wettelijk geregeld.
Onschuldige
Jaren later kwam er ineens beweging in de zaak. Want Willem V. (59) kwam in Engeland in beeld voor een misdrijf. De Britse politie nam DNA af, maar hij bleek de verkeerde. Volgens de wet moest zijn DNA als onschuldige worden vernietigd, maar het werd toch bewaard. En omdat er internationaal DNA wordt uitgewisseld kwam er een match en had de Nederlandse politie een naam.
Gevolg was dat Willem V. in mei dit jaar werd opgepakt. Volgens de officier van justitie liep hij leeg: “Bij zijn eerste verhoor wilde hij meteen vertellen hoe het zit. Hij zei, ik heb hier 35 jaar mee gelopen, het is een zwarte bladzijde uit mijn leven. Hij wilde meteen meewerken aan een DNA-test.” Sindsdien zit hij in voorarrest.
Opluchting
De officier van justitie benadrukte dat Willem V. zelf bij de politie opgelucht bekende en zei: “Ik heb er heel veel spijt van, ik wil gewoon boeten. Het mag mijn leven lang een kruis zijn.” Maar zijn advocaat zet vraagtekens bij die bekentenis. “Hij staat niet achter de verklaringen die hij heeft afgelegd.” Willem V. kwam woensdag zelf niet aan het woord.
Zijn advocaat vindt de gang van zaken rond het illegaal bewaarde DNA-profiel uit Engeland ongehoord. Hij verwijt het OM dat ze het tegen beter weten in gewoon gebruikt en stelt dat de rechters dit niet mogen accepteren. De advocaat wil 'de onderste steen boven' en stelde een reeks kritische vragen. Hij vindt ook dat de zaak verjaard is. Het is zo lang geleden dat je iemand niet meer mag vervolgen, volgens de wet.
Slachtoffer
De rechtbank besloot om een deel van het proces woensdag al wel af te ronden. Maar dan alleen het horen van het slachtoffer. Zowel de rechters, als de officier en advocaat konden de vrouw vragen stellen.
Maar dat gebeurde achter gesloten deuren, wat vrij uitzonderlijk is. Daarvan zei de rechtbank dat de grondwet openbaarheid regelt, maar wel een paar uitzonderingen maakt, zoals eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. “En die is hier wel degelijk in het geding”, zei de rechtbankvoorzitter.
De rechtbank gaat nadenken over alle kritiek en verzoeken van de advocaat. Over twee weken volgt een schriftelijk antwoord. Een nieuwe zitting laat vermoedelijk nog wel even op zich wachten.