Rivaliteit tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag: een conflict van decennia

Weer kregen FC Den Bosch en ADO Den Haag het met elkaar aan de stok. De ongeregeldheden tijdens de bekerwedstrijd tussen de rivalen leidden dinsdagavond opnieuw tot chaos op de tribunes en zelfs tot een veldbestorming. Het is zeker niet de eerste keer dat een duel tussen deze twee clubs uitmondt in incidenten. De rivaliteit, die teruggaat tot de jaren tachtig, zorgt nog altijd voor veel ophef.

De Bossche burgemeester Jack Mikkers was niet bepaald blij toen ADO Den Haag in de loting voor de KNVB-beker aan zijn stadgenoot werd gekoppeld, schrijft Omroep West. Wedstrijden tussen deze twee teams worden al jaren als risicowedstrijden aangeduid, wat extra veiligheidsmaatregelen vereist.

Hoewel het in competitieverband vaak lukt om wedstrijden naar rustige tijdstippen te verplaatsen, is dat bij bekerwedstrijden veel moeilijker, omdat deze meestal doordeweeks en ’s avonds plaatsvinden.

Ongeregeldheden tijdens de wedstrijd

Het duel begon dinsdagavond om kwart voor zeven, maar escaleerde al snel. In de 57ste minuut werd de scheidsrechter, Marc Nagtegaal, genoodzaakt de wedstrijd stil te leggen vanwege ongeregeldheden op de tribunes. Supporters van beide ploegen raakten met elkaar in gevecht, en relschoppers van de thuisclub drongen zelfs het veld op.



De burgemeester van Den Bosch besloot dat de wedstrijd pas zou worden hervat nadat de supporters van ADO Den Haag het stadion hadden verlaten. De wedstrijd eindigde daardoor pas rond elf uur. Na 120 minuten stond de stand op 3-3. Het duel moest via strafschoppen worden beslist, waarin ADO Den Haag verloor. De kwestie van supportersgeweld bleef echter de hoofdzaak.

Oorsprong van de rivaliteit

De rivaliteit tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag begon in de jaren tachtig, tijdens een periode waarin supportersgeweld in Nederland toenam. ADO Den Haag kwam vaak in opspraak door incidenten, zoals vernielingen in treinen en zelfs het gooien van bommen op het veld.

In 1982 brandde de eretribune van het Zuiderpark Stadion af als protest tegen de slechte prestaties van de club. Na de degradatie van ADO in 1983 ontstond er een hooliganvacuüm, dat FC Den Bosch invulde. Het fanatisme groeide, waardoor de harde kern in Den Bosch voedingsbodem kreeg voor meer supportersgeweld.



Het geweld escaleerde pas echt weer in 1986, toen beide clubs elkaar opnieuw troffen in de eredivisie. Onder meer bommen onder het vak van de supporters van Den Haag en dreigingen met pistolen deden de rivaliteit verder toenemen. Ook in 1997 en 2007 gaven supporters van beide kanten aanleiding tot fysiek geweld.

Veiligheidsmaatregelen en de toekomst

Vanwege de vele incidenten zijn de autoriteiten inmiddels goed ingespeeld op de problemen die ontstaan bij wedstrijden tussen deze twee clubs. De burgemeester van Den Bosch heeft aangegeven dat het voor de veiligheid van supporters en aanwezigen cruciaal is dat extra maatregelen genomen worden. Zo werden in 2007 uitsupporters tijdelijk verboden bij deze wedstrijden.



Na een periode van rustig verloop gingen de wedstrijden dinsdagavond opnieuw mis. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn, is nog niet bekend. Een eventuele promotie van ADO Den Haag zou echter voor minder hoofdbrekens zorgen bij de burgemeesters van beide steden.