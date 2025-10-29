Auto en voordeur vliegen in brand na harde knal, politie zoekt dader

Een auto en een voordeur van een huis in Oosterhout zijn dinsdagnacht in brand gevlogen. De brand volgde na een harde knal en een felle flits. De politie gaat uit van opzet en is op zoek naar een verdachte.

Rond kwart over drie schrokken bewoners wakker van een harde knal en een witte flits, meldt de politie. Vervolgens stonden de voordeur en wagen in brand. Het huis staat aan de Heuveleind en de auto stond om de hoek, op de Heuvel.

Er raakte niemand gewond. Volgens de politie verklaren getuigen dat de verdachte is weggerend in de richting van het Bouwlingplein in Oosterhout. De politie verzoekt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar camerabeelden.