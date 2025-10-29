Vuurwerk en 'AK-47' gevonden bij inval in flatgebouw

Bij een inval aan de Echternachlaan in Eindhoven heeft de politie woensdagmiddag vuurwerk en een voorwerp dat lijkt op een AK-47 gevonden. Het 'automatisch wapen' zat in een supermarkttas, zo is op een foto van een ooggetuige te zien. De bewoner is volgens de ooggetuige aangehouden.

Er was bij het flatgebouw veel politie aanwezig. In de straat stonden zo'n acht politieauto's, ook was de forensische opsporing aanwezig. De bewoner zou woensdag uit huis worden gezet.

Een buurman sprak de bewoner soms. "Meestal was hij dan met zijn zoontje in de speeltuin aan het spelen. Het zoontje woont hier niet, maar was er af en toe", vertelt de buurman. De bewoner zou ergens in de dertig zijn. De buurman schrikt als hij de foto met het wapen ziet. "Dit had ik nooit verwacht. Hij zorgt wel voor overlast, vooral door heel veel afval op zijn balkon. Dat is niet normaal."

Een vrouw een paar deuren verderop schrikt er niet meer van. "Er gebeuren wel meer van dit soort dingen hier. Ik zie regelmatig de politie voorbij komen. Ik ben vooral benieuwd wat het nu weer is." De vrouw kent de bewoner niet.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het gaat om een onderzoek in het kader van de Wet wapens en munitie. Omdat dit onderzoek nog in volle gang is, kan de politie niet zeggen of er iets is gevonden in de woning.