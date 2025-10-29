Nepglazenwassers moeten lappen, gedupeerden moeten geld terugkrijgen

Denk je een glazenwasser in de arm te hebben genomen om geregeld je ramen te lappen, zijn ze na betaling van het abonnement ineens vertrokken. Het overkwam zeventien mensen in Breda. Glazenwassers John van V. en Berry A. uit Breda lichtten de boel op en troggelden mensen geld af.

Glazenwassers mag je John van V. (58) en Berry A. (50) eigenlijk niet noemen. Ze hadden dat werk nog nooit gedaan. Het zijn twee junks die van alles deden om aan geld te komen om zo hun coke-verslaving te bekostigen. Tussen december 2023 en augustus 2024 deden ze zich in Breda voor als glazenwassers. Ze belden willekeurig bij mensen aan en vroegen hen of ze de ramen konden wassen. Soms werd even een kopje koffie gedronken en om nog wat meer vertrouwen te winnen, lieten ze hun identiteitskaart zien, gaven ze hun telefoonnummer, bankrekeningnummer en soms ook hun adres. Veelal smeerden ze de gedupeerden een ramenwas-abonnement aan, dat vooraf betaald moest worden. Vervolgens werden dan één keer de ramen gewassen, maar daarna zagen de gedupeerden Van V. en A. nooit meer terug. Zeventien mensen tuinden erin. Samen werden ze opgelicht voor zo'n vierduizend euro.

"De ene junkie steelt alles, een ander doet het zo."

"Ik was in die tijd flink verslaafd", geeft Van V. woensdag bij de rechtbank in Breda aan. "Nu niet meer. Maar als junk doe je van alles om aan geld te komen. We deden het op de bonnefooi. De ene junkie steelt alles, een ander doet het zo", zegt Van V. Hij is schuldbewust en bekent alles. Hij is een oorlogsveteraan die een Posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft opgelopen en daarna zijn leven niet meer goed op de rit kreeg en steeds verder afgleed in de samenleving. De rechter ziet een man die aan de coke ging om de pijn uit het verleden niet meer te voelen. "Heb ik spijt? Ja, ik beloof dat iedereen zijn geld terugkrijgt, of ik dat nu met of zonder Berry moet doen. Het is beschamend wat ik heb gedaan. Gelukkig ben ik nu al veertien maanden uit dat wereldje. Ik heb een nieuw, normaal leven opgebouwd, maar dit moet ik nog oplossen."

"Als je in dat verslavingswereldje zit, heb je een kutleven."