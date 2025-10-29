Nepglazenwassers moeten lappen, gedupeerden moeten geld terugkrijgen
Glazenwassers mag je John van V. (58) en Berry A. (50) eigenlijk niet noemen. Ze hadden dat werk nog nooit gedaan. Het zijn twee junks die van alles deden om aan geld te komen om zo hun coke-verslaving te bekostigen. Tussen december 2023 en augustus 2024 deden ze zich in Breda voor als glazenwassers. Ze belden willekeurig bij mensen aan en vroegen hen of ze de ramen konden wassen.
Soms werd even een kopje koffie gedronken en om nog wat meer vertrouwen te winnen, lieten ze hun identiteitskaart zien, gaven ze hun telefoonnummer, bankrekeningnummer en soms ook hun adres. Veelal smeerden ze de gedupeerden een ramenwas-abonnement aan, dat vooraf betaald moest worden. Vervolgens werden dan één keer de ramen gewassen, maar daarna zagen de gedupeerden Van V. en A. nooit meer terug. Zeventien mensen tuinden erin. Samen werden ze opgelicht voor zo'n vierduizend euro.
"De ene junkie steelt alles, een ander doet het zo."
"Ik was in die tijd flink verslaafd", geeft Van V. woensdag bij de rechtbank in Breda aan. "Nu niet meer. Maar als junk doe je van alles om aan geld te komen. We deden het op de bonnefooi. De ene junkie steelt alles, een ander doet het zo", zegt Van V. Hij is schuldbewust en bekent alles. Hij is een oorlogsveteraan die een Posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft opgelopen en daarna zijn leven niet meer goed op de rit kreeg en steeds verder afgleed in de samenleving.
De rechter ziet een man die aan de coke ging om de pijn uit het verleden niet meer te voelen. "Heb ik spijt? Ja, ik beloof dat iedereen zijn geld terugkrijgt, of ik dat nu met of zonder Berry moet doen. Het is beschamend wat ik heb gedaan. Gelukkig ben ik nu al veertien maanden uit dat wereldje. Ik heb een nieuw, normaal leven opgebouwd, maar dit moet ik nog oplossen."
"Als je in dat verslavingswereldje zit, heb je een kutleven."
Waar Van V. uitgebreid vragen van de rechter en de officier van justitie beantwoordt, is kompaan A., die ook nog eens te laat in de rechtbank was, kortaf. "Het spijt me voor die mensen", zegt hij als hij achterom kijkt naar enkele gedupeerden in de zaal. "Ik ben bezig hulp te zoeken en ik kan het niet mooier maken dan het is. Het kwam door mijn verslaving en mijn dochter die ziek is. Als je in dat verslavingswereldje zit, heb je een kutleven."
Wat voor de twee mannen niet meewerkt, is dat ze al flink wat dingen op hun kerfstok hebben. De oplichtingspraktijken gebeurden terwijl ze in hun proeftijd zaten. De rechter kon dan ook niet anders dan Van V. een celstraf opleggen. Maar omdat ze zag dat hij zijn leven nu beter op de rails heeft, werd het een straf van 31 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij een taakstraf van 150 uur.
A. kreeg voor het 'stelselmatig aftroggelen van geld' een gevangenisstraf van twee weken. De twee moeten de gedupeerden ook hun geld terugbetalen.