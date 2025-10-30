'Giftige cocktail' aan strafbare feiten: twee jaar cel voor twintiger
De explosie vond plaats in november 2024 bij een woning aan de Bosschebaan in Uden. Daarbij ontstond flinke schade aan het huis. Volgens de rechtbank zorgde de man hiermee niet alleen voor grote overlast voor de bewoner, maar ook voor angst en onrust in de samenleving. De man was op het moment van de explosie 22 jaar.
Ook mishandelde de verdachte in april 2025 een vijftienjarige jongen in Uden, die hij van zijn fiets duwde en daarna op de grond stompte en schopte. Het slachtoffer raakte gewond. De verdachte die in 2002 geboren is, zei dat er iets 'knapte' toen de jongen een middelvinger opstak en 'je kankermoeder' zou hebben geroepen. De rechtbank ziet het als poging tot zware mishandeling en zinloos geweld. Ook vernielde hij de fiets van het slachtoffer.
Gasdrukpistolen
De man handelde tussen 1 oktober 2024 tot 8 januari 2025 ook in MDMA (xtc) en 3-MMC (miauw) in Mill en mogelijk Schaijk. In zijn telefoon werden gesprekken over verdovende middelen gevonden. Zo werden er bedragen en hoeveelheden besproken, zoals '1 gram miauw mm3, 2 gram 3mmc en 8 pillen.' Ook had de verdachte een prijslijst, waar in stond: 'Voor grotere afnames stuur bericht!, voor 17.00 besteld = zelfde dag ophalen."
Bij een doorzoeking in zijn chalet werden twee gasdrukpistolen gevonden. Die lijken op echte vuurwapens en dat is verboden. Ook vond de politie munitie en geld. Bij het onderzoek aan zijn telefoon maakte de politie een vormfout. Er was geen toestemming van de rechter-commissaris. Toch sluit de rechtbank het bewijs niet uit, omdat de fout de man niet heeft benadeeld.
Opnieuw in de fout
De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij ondanks eerdere veroordelingen in mei 2022 opnieuw in de fout ging, zelfs terwijl hij nog onder voorwaarden vrij was. De rechtbank noemt het een 'giftige cocktail' aan strafbare feiten, 'die een grote impact hebben op de slachtoffers en de maatschappij'.
De rechtbank rekent het hem aan dat hij een bijdrage heeft geleverd aan de onveiligheid en de instandhouding van het criminele drugscircuit. Uit zijn dossier is gebleken dat hij daadwerkelijk een grote invloed had op Udense jeugd en dat hij zich ook intimiderend richting hen gedroeg.
De man kreeg een celstraf opgelegd van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Tijdens die periode moet hij meewerken aan begeleiding door de reclassering, een vaste dagbesteding zoeken en zijn schulden oplossen. De man heeft aangegeven te willen breken met zijn verleden en wil zijn verantwoordelijkheid nemen als vader.
Ook moet hij het slachtoffer van de mishandeling een schadevergoeding van 557 euro betalen. Een grotere schadeclaim van ruim 13.000 euro werd afgewezen omdat de onderbouwing onvoldoende was. De man zit al vast in de Penitentiaire Inrichting van Grave.
Beelden na de explosie bij het huis in Uden: