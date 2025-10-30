'Giftige cocktail' aan strafbare feiten: twee jaar cel voor twintiger

De rechtbank Oost-Brabant heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man hield zich volgens de rechtbank bezig met drugshandel, wapenbezit, een woningexplosie en geweld tegen een minderjarige.

De explosie vond plaats in november 2024 bij een woning aan de Bosschebaan in Uden. Daarbij ontstond flinke schade aan het huis. Volgens de rechtbank zorgde de man hiermee niet alleen voor grote overlast voor de bewoner, maar ook voor angst en onrust in de samenleving. De man was op het moment van de explosie 22 jaar. Ook mishandelde de verdachte in april 2025 een vijftienjarige jongen in Uden, die hij van zijn fiets duwde en daarna op de grond stompte en schopte. Het slachtoffer raakte gewond. De verdachte die in 2002 geboren is, zei dat er iets 'knapte' toen de jongen een middelvinger opstak en 'je kankermoeder' zou hebben geroepen. De rechtbank ziet het als poging tot zware mishandeling en zinloos geweld. Ook vernielde hij de fiets van het slachtoffer. Gasdrukpistolen

De man handelde tussen 1 oktober 2024 tot 8 januari 2025 ook in MDMA (xtc) en 3-MMC (miauw) in Mill en mogelijk Schaijk. In zijn telefoon werden gesprekken over verdovende middelen gevonden. Zo werden er bedragen en hoeveelheden besproken, zoals '1 gram miauw mm3, 2 gram 3mmc en 8 pillen.' Ook had de verdachte een prijslijst, waar in stond: 'Voor grotere afnames stuur bericht!, voor 17.00 besteld = zelfde dag ophalen."