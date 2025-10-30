Deze Brabanders zien Jetten als premier wel zitten: 'Waarom niet?'

Het is de dag na de verkiezingen en Brabant staat met wisselende gevoelens op. Het is donderdagochtend nog altijd een nek-aan-nekrace tussen D66 en PVV. Op station Den Bosch is de ene vroege vogel tevreden met de voorlopige resultaten maar er is ook nog veel twijfel. "Ik denk dat het een heel moeilijke formatie wordt."

Het is zes uur 's ochtends als de eerste reizigers op station Den Bosch naar 'hun trein' lopen. Nog niet iedereen heeft het nieuws bekeken. "Ik ben nieuwsgierig, ik heb het nog niet gezien. Het was woensdag nog even spannend. Ik denk dat het goed is voor Nederland dat er stabiliteit komt", vertelt een vrouw.

"Als de PVV verloren heeft is mijn dag goed."

Joop uit Rosmalen begint zijn ochtend met een glimlach. "Ik ben niet ontevreden. Als de PVV verloren heeft, is mijn dag goed. Ik denk dat er dit jaar een mooier kabinet komt dan we in het verleden hebben gehad. Niemand had het verlies van PVV zo groot gezien. Nou, dan zijn we toch nog verstandig geworden", zegt hij.

Op de vraag met welke thema's het nieuwe kabinet aan de slag moet, is Joop duidelijk. "Woningbouw. Dat sowieso. Ook het asielbeleid moet aangepakt worden, maar niet zo extreem als de PVV wil." En Rob Jetten als premier? Dat vindt hij geen verkeerde gedachte. "In ieder geval weer een jonger iemand met nieuwe ideeën. We wachten het af. En een Brabander dus dat moet goedkomen." Een andere treinreiziger is minder optimistisch. "Ik denk dat het een heel moeilijke formatie wordt. Nee, ik had het graag anders gezien. Ik had gehoopt dat het meer naar links zou gaan", vertelt hij, voor hij snel naar het perron rent.

"Schouders eronder en aan de bak."