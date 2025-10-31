Wordt Rob Jetten de vijfde Brabantse premier? Deze vier gingen hem voor

D66-leider Rob Jetten maakt grote kans om de nieuwe minister-president van Nederland te worden. Volgens de voorlopige prognose van het ANP hebben zijn partij D66 en de PVV beide 26 zetels. Jetten is geboren in Veghel en opgegroeid in Uden. Een nieuwe Brabantse premier lijkt ineens dichtbij. Welke Brabanders ging hem voor?

Dries van Agt, 1977-1982, Geldrop

De laatste Brabantse minister-president was CDA-leider Dries van Agt uit Geldrop. Hij leidde drie kabinetten in de periode 1977-1982. Zijn eerste kabinet met de VVD hield de volle termijn vol. Het tweede kabinet, met PvdA en D66, viel na een jaar door interne conflicten. Zijn derde kabinet was een overgangskabinet van CDA en D66 en regeerde maar een paar maanden. Van Agt stond onder andere bekend om zijn aparte taalgebruik, gevoel voor relativering en soms onorthodoxe politieke stijl. Dries van Agt en zijn vrouw Eugenie van Agt kozen vorig jaar samen voor euthanasie. Ze stierven hand in hand. Beiden waren 93 jaar. Het stel was meer dan zeventig jaar samen.

Dries van Agt (bron: ANP)

Jan de Quay, 1959-1963, Den Bosch

De Brabantse Jan de Quay werd in 1959 minister-president. Hij is geboren in Den Bosch en gestorven in Beers. Hij leidde het eerste naoorlogse centrumrechtse kabinet en zat zelf bij de Katholieke Volkspartij. Het kabinet zorgde onder andere voor de vrije zaterdag, hogere salarissen en de Algemene bijstandswet.

Jan de Quay (bron: ANP)

Gijsbert van Tienhoven, 1891-1894, De Werken

Gijsbert van Tienhoven uit De Werken werd in 1891 de tweede Brabantse regeringsleider (toen 'voorzitter van de ministerraad'). Naast voorzitter van de ministerraad, was van Tienhoven minister van Buitenlandse Zaken. Zijn kabinet streefde naar uitbreiding van het mannenkiesrecht, maar een wetsvoorstel hierover werd niet aangenomen. Van Tienhoven nam ontslag voordat zijn kabinet aftrad, omdat hij het niet eens was met de gang van zaken in zijn kabinet.

Gijsbert van Tienhoven (foto: Wikipedia / Parlement.com).

Jan Jacob Rochussen, 1858-1860, Etten-Leur

In 1858 kreeg Nederland zijn eerste Brabantse voorzitter van de ministerraad: Jan Jacob Rochussen uit Etten. Voordat hij deze functie kreeg, was hij Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. Naast dat Rochussen de leider van het kabinet was, was hij minister van Koloniën. Zijn koloniale beleid was conservatief. Veel van zijn plannen kregen geen steun in het parlement. In 1860 viel zijn kabinet.

Jan Jacob Rochussen (Nicolaas Pieneman / online catalogus Rijksmuseum).