Dieven rammen deur eruit met Fiat 500 maar de buit is weinig waard

Wie bij elektrogroothandel Rexel in Den Bosch donderdag voorbijkomt, ziet een zwaar beschadigde deur. Veroorzaakt door een Fiat 500 die woensdagavond met vol geweld achteruit naar binnen reed om spullen mee te nemen. Maar de buit blijkt niet bijzonder groot, weet een medewerker van de groothandel aan de Rietveldweg.

De medewerker vertelt hoe ze op camerabeelden zag dat er een Fiat 500 aan komt rijden en hard achteruit de schuifdeur van de winkel kapot rijdt. Er rent iemand de winkel binnen, die grijpt snel wat spullen gaat er weer vandoor.

"Het heeft allemaal niet langer dan dertig seconden geduurd", zegt de medewerker. Het enige dat ze meenamen zijn wat rollen installatiekabel. "Daar zal de dief nooit meer dan dertig euro voor krijgen." Het is onduidelijk om hoeveel daders het gaat.

De frustratie van de ramkraak zit hem dan ook vooral in de schade. De elektrische schuifdeur van de winkel is helemaal vernield. "En die is niet zomaar gemaakt. Zo'n deur ligt niet makkelijk op voorraad."

De groothandel is gewoon open. Het is alleen even bukken om binnen te komen. De Fiat die gebruikt is bij de ramkraak is nog niet terug gevonden. Ook van de dader of daders ontbreekt nog elk spoor.