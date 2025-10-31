'Halloween is de dood uitlachen, christelijker kan niet', zegt deze expert

Elk jaar lijken de winkels voller te liggen en wordt de collectie oranje en paarse Halloween-hebbedingetjes nog groter. Opvallend voor een feest dat eigenlijk niet Nederlands is en uit de Verenigde Staten is over komen waaien. Maar volgens cultuurtheoloog Frank Bosman van Tilburg University is onze liefde voor Halloween wel te verklaren. “Over 100 jaar is Halloween ook ons cultureel erfgoed”, denkt hij.

Bosman houdt zich bezig met hoe religie zich manifesteert in onze samenleving. “Ook als dit niet meer met religie te maken lijkt te hebben.” Halloween is zo’n feest. Het heeft roots in het katholieke geloof. Het begon allemaal in Ierland. Het katholieke Allerzielen kwam daar samen met het Keltische oud en nieuw. “Mensen geloofden dat de sluier tussen onze wereld en de volgende wereld heel dun was rond die tijd”, legt Bosman uit. “Ze geloofden dat ze met de doden konden communiceren.” De Ieren namen hun Halloweenviering mee toen veel van hen verhuisden naar de Verenigde Staten. “Daar is het van een religieus feest veranderd in een seculier (red. niet religieus) volksfeest”, zegt Bosman. “Een soort carnaval, waar de nadruk lag op bijvoorbeeld monsters en de dood. Veel andere verhalen gingen aankleven bij het feest. Bijvoorbeeld de 'Jack-O'-Lantern, de uitgesneden pompoen. Of ‘trick or treat’, het langs de deuren gaan voor snoep. Halloween is een kluwen van veel verhalen.”

Maar waarom zijn veel Nederlanders er nu zo van gecharmeerd en hebben ze het overgenomen? “Na de Tweede Wereldoorlog werd de VS heel dominant op het gebied van cultuur”, zegt Bosman. “In de jaren 80 kwamen rond Halloween de griezelfilms uit. En in de jaren 90 werd Halloween ook hier populairder. We gaan niet meer naar de kerk, maar hebben toch de behoefte om het jaar in te delen. We leven van feestelijk hoogtepunt naar feestelijk hoogtepunt en willen dat delen met elkaar.”

