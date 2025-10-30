Bekende slager Maurice moet stoppen vanwege ziekte, net als zijn oom

“Ik heb het er heel moeilijk mee, want de zaak is mijn lust en mijn leven.” Na ruim dertig jaar sluit Maurice Heeren binnenkort zijn slagerij in St. Willebrord. De gevolgen van een ernstige nieraandoening laten hem geen andere keuze. Maurice is met zijn dochters Esmee en Aboney regelmatig te zien in de realityserie ‘St. Willebrord: Het Mirakel van Brabant’.

Overmand door emoties was Maurice (54) de afgelopen dagen volledig van de kaart. Zijn ziekte maakt het hem onmogelijk om nog als slager te werken. “Ik kreeg twee weken geleden te horen dat ik niet langer met verse vleesproducten mag werken. Je kunt je voorstellen dat dat wel even binnenkwam. Ik kreeg het nauwelijks over mijn hart om het te vermelden. Maar ik moet me erbij neerleggen, want er is geen alternatief.” Maurice heeft een erfelijke nierziekte. De laatste maanden ondervond hij hiervan steeds meer gezondheidsklachten. Inmiddels werken zijn nieren nog maar voor zeventien procent. “Ik weet mij overdag goed te houden, maar dat is alleen maar de buitenkant. Als ik thuiskom, val ik meteen in slaap. Ik woog 85 kilo en nu nog maar 72.”

Niertransplantatie

Een niertransplantatie is voor Maurice nu de enige optie. Omdat zijn toestand in relatief korte tijd snel is verslechterd, wordt er door het ziekenhuis nu extra vaart gemaakt met de voorbereidingen. “Ze hebben nu alle onderzoeken in drie weken gepropt. In november moet hij nog naar de cardioloog”, vult dochter Esmee aan.

Maurice met zijn dochters Esmee en Aboney (foto: Erik Peeters)