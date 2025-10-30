Bekende slager Maurice moet stoppen vanwege ziekte, net als zijn oom
Overmand door emoties was Maurice (54) de afgelopen dagen volledig van de kaart. Zijn ziekte maakt het hem onmogelijk om nog als slager te werken. “Ik kreeg twee weken geleden te horen dat ik niet langer met verse vleesproducten mag werken. Je kunt je voorstellen dat dat wel even binnenkwam. Ik kreeg het nauwelijks over mijn hart om het te vermelden. Maar ik moet me erbij neerleggen, want er is geen alternatief.”
Maurice heeft een erfelijke nierziekte. De laatste maanden ondervond hij hiervan steeds meer gezondheidsklachten. Inmiddels werken zijn nieren nog maar voor zeventien procent. “Ik weet mij overdag goed te houden, maar dat is alleen maar de buitenkant. Als ik thuiskom, val ik meteen in slaap. Ik woog 85 kilo en nu nog maar 72.”
Niertransplantatie
Een niertransplantatie is voor Maurice nu de enige optie. Omdat zijn toestand in relatief korte tijd snel is verslechterd, wordt er door het ziekenhuis nu extra vaart gemaakt met de voorbereidingen. “Ze hebben nu alle onderzoeken in drie weken gepropt. In november moet hij nog naar de cardioloog”, vult dochter Esmee aan.
Maurice had tot voor kort nog de stille hoop dat hij na de transplantatie weer aan het werk zou kunnen in de slagerij. Maar ook na de transplantatie mag ik geen enkel risico meer nemen. "Ik moet er alles aan doen om te voorkomen dat de nieuwe nier wordt afgestoten. Een klein sneetje in je vinger is dan fataal”, legt Maurice uit.
Ook de oom van wie Maurice de slagerij in 1994 overnam, moest vanwege dezelfde erfelijke nierziekte stoppen in de slagerij. Maar in tegenstelling tot zijn oom heeft Maurice geen opvolgers. “Ons pa werkt zes dagen in de week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Wij hebben een kindje en een druk huishouden ernaast. Zo’n zaak blijven runnen, kunnen Esmee en ik niet op blijven brengen”, legt dochter Aboney uit.
'Hartverwarmend'
Inmiddels worden Maurice en zijn dochters overladen met reacties uit het dorp en het hele land. Esmee: “Echt hartverwarmend, je merkt dat veel mensen zijn geschrokken, maar ze begrijpen uiteraard onze beslissing.”
Maurice en zijn dochters zijn nog te zien in de afleveringen van het vervolg van de realityserie. Op 20 december sluit Maurice voorgoed zijn slagerij aan de Dorpsstraat. “Wat ik hierna ga doen, weet ik nog niet. Ik moet eerst dit nog eens allemaal goed voor mijzelf verwerken.”