Botsing op spoor: tot na spits geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch

Tot kwart over acht donderdagavond is er geen treinverkeer mogelijk tussen Utrecht en Den Bosch. Dit meldt Omroep Gelderland. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS) komt de stremming door een ongeluk dat rond kwart over elf donderdagochtend gebeurde op het spoor tussen Geldermalsen en Den Bosch.

Op de bewaakte overweg aan de Laageinde in het Gelderse Meteren botste toen een trein tegen een stilstaande vrachtwagen. Door de aanrijding is het voorste treinstel naast de rails komen te staan.

Bij de botsing zijn vijf mensen lichtgewond geraakt, zo meldt Omroep Gelderland. Het gaat om de bestuurder van de vrachtwagen en vier treinreizigers. Of ze ook naar een ziekenhuis moeten, is niet bekend. Personeel van de NS kwam met de schrik vrij.

Volgens de woordvoerder zaten er op het moment van de botsing ruim vijfhonderd mensen in de trein. Zij zullen door bussen worden opgehaald en weggebracht. Direct na de melding werd groot alarm geslagen.

De NS laat in een bericht op zijn site weten dat het uiteraard erg geschrokken is van deze aanrijding: "Onze eerste prioriteit is de opvang van onze reizigers en collega’s."

De lading van de vrachtwagen ligt verspreid over het spoor en in de berm. Wat de schade aan de trein is, is niet bekend. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is evenmin duidelijk.