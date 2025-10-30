Laurens Dassen (Volt) reageert op uitslag: ‘Dit is niet waar je op hoopt'

Een teleurstelling voor Volt. De partij is van twee naar één zetel gegaan. Ondanks dat kijkt Laurens Dassen positief terug op de campagne. “Ik heb zin om Volt verder brengen”, zegt de partijleider die is opgegroeid in Knegsel.

De partij hoopte op groei, maar de verkiezingsuitslag gooit roet in het eten. Van de twee zetels blijft er slechts één over. “Dit is niet waar je op hoopt natuurlijk”, reageert Dassen donderdag.

De fractievoorzitter blijft alleen over in de Tweede Kamer. Hij denkt dat veel kiezers strategisch hebben gestemd en dat heeft volgens hem niet gunstig uitgepakt voor Volt. “Dat is jammer en teleurstellend voor ons.”

'Bouwstenen voor de toekomst'

Toch blijft hij positief. “Ik denk dat we een goede campagne hebben gevoerd. Met een geweldige kandidatenlijst en een goed programma. Dat biedt bouwstenen voor de toekomst”, vertelt hij.

Dassen blijft ook gewoon partijleider van Volt. Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA nam daarentegen een andere beslissing. Hij is opgestapt na het verliezen van twintig procent van de zetels. “Iedereen maakt daarin zijn eigen afweging. Ik heb zin om aan de slag te gaan om Volt weer verder te brengen. Hier in de Kamer en daarbuiten”, sluit hij af.