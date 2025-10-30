Van advocaat tot CDA-Kamerlid: Jeltje Straatman wil stem van jongeren zijn

Jeltje Straatman (29) komt voor het eerst in de Tweede Kamer. De nummer zes van het CDA wil zich als jong Kamerlid inzetten om jongeren een stem te geven. “Heel leuk om hier te zijn, het is een groot feest.” De afgelopen jaren werkte ze als advocaat in Amsterdam.

De Bladelse kan nog nauwelijks geloven wat er is gebeurd. Haar partij had vijf zetels, maar haalde er woensdag achttien binnen. “Dat hadden we twee jaar geleden niet gedacht,” zegt Straatman, die opgroeide in de Kempen. Ze hoopt stiekem dat het aantal nog naar negentien groeit. Toch is ze ook blij als het bij achttien blijft. “We mogen echt heel gezegend zijn met die enorme winst. Het is bijna keer vier gegaan.”

Straatman is supertrots op wat de vijf Kamerleden hebben bereikt. “Ik hoop dat we met diezelfde spirit en constructieve houding verder mogen gaan. Dat is in ieder geval mijn doel.”

Woningtekort

Samen met Etkin Armut (27 jaar) wordt ze het jongste CDA-Kamerlid. "Ik hoop echt een stem te kunnen zijn voor jongeren", vertelt ze. "Heel veel thema's gaan jongeren aan het hart, dus het is belangrijk dat wij meedoen in het politieke debat." Ze noemt ook het woningtekort. "Als ik kijk naar mijn omgeving zie ik veel jongeren nog bij hun ouders zitten of noodgedwongen uit hun dorp of buurt gaan. Er zijn teveel jongeren die hun toekomst uitstellen. Dat kan gewoon niet."

Ze wil woningzoekenden daarom op één zetten. “Bij zowel links als rechts zie ik de bereidheid om daaraan te werken. Dat is heel hoopgevend. Maar laat dan ook de stem van jongeren aan tafel zitten. Ik hoop die stem te kunnen zijn.” Straatman snapt goed waarom jongeren in hun dorp willen blijven wonen. “Daar heb je je vrienden, contacten en sportvereniging.”

Met haar juridische achtergrond wil ze zich ook laten horen op thema’s als justitie en veiligheid. “We moeten weer terug naar het ambacht van het vak. Dat zijn soms misschien een beetje de saaie kanten, maar we gaan ook werken aan heel goede inhoudelijke wetten."