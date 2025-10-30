Vrouw gewond bij zolderbrand, vijf huizen ontruimd

Een vrouw is donderdagmiddag rond kwart voor een gewond geraakt bij een zolderbrand in een huis aan de Johannesburgstraat in Eindhoven. Vijf andere woningen in de straat zijn ontruimd. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners bij te staan.

Het was de hoogste prioriteit van de brandweer om de vrouw in veiligheid te brengen. Ze werd bewusteloos uit het huis gehaald en daarna op straat gereanimeerd. Vanwege de ernst werd ook een traumahelikopter ingeschakeld.

Tegen kwart voor twee was het vuur onder controle. Het is de brandweer volgens Brabant Alert gelukt om de brand beperkt te houden tot de zolder, waarna het sein brand meester kon worden gegeven. Bij de buren wordt nog gecontroleerd op rook.

De brandweer heeft twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een officier van dienst ingezet.

Toen de brand begon, zou er ook een hond binnen zijn geweest. Of dat zo is en of het dier is gered, is onbekend.