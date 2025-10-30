Vrouw zwaargewond bij zolderbrand, acht huizen ontruimd

Een vrouw is donderdagmiddag rond kwart voor één zwaargewond geraakt bij een zolderbrand in een huis aan de Johannesburgstraat in Eindhoven. Zeven andere woningen in de straat zijn ontruimd. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners bij te staan. Zij mogen in ieder geval donderdagnacht niet thuis slapen en worden ondergebracht in een hotel.

Tegen kwart voor twee was het vuur onder controle. Het is de brandweer volgens Brabant Alert gelukt om de brand beperkt te houden tot de zolder, waarna het sein brand meester kon worden gegeven.

Buurman Jean werd op zijn werk gebeld om snel naar huis te komen. "Ik zag veel politie en mensen buiten staan. Ik mocht mijn woning niet meer in en mag er donderdag niet slapen. Er is te veel rook binnen en dus slaap ik in een hotel. Een nachtje hotel, dat vind ik wel leuk."

Reinier, een andere buurman, zag uit het raam te kijken toen het allemaal gebeurde. "Ineens kwamen er brandweerwagens en ambulances. Een vrouw was zwaargewond en zij is hier midden op straat gereanimeerd. We moeten nu allemaal in een hotel slapen, want we mogen ons huis niet meer in."

Toen de brand begon, zou er ook een hond binnen zijn geweest. Of dat zo is en of het dier is gered, is onbekend.