Dorpsgenoten trots op 'hun' Rob Jetten: 'Hij was een bescheiden jongen'

Van biertjes drinken in de kroeg tot sprintjes trekken op het voetbalveld: in Uden kennen ze Rob Jetten beter dan alleen als politicus. De waarschijnlijk toekomstige premier van Nederland groeide op in Uden, voetbalde bij UDI'19 en ging er naar school. "Hij was op de middelbare school al lid van de debatclub."

Bij café De Preek kennen ze Rob Jetten heel goed, zegt Patrik Puyn de eigenaar. "Hij komt hier wel eens over de vloer en dan kan hij echt helemaal losgaan. Een hele leuke man. Of we het café nu gaan omdopen tot het 'Rob Jetten-café'? Nou, dat lijkt me niet nodig", lacht hij. Bij voetbalclub UDI'19 staan 'de Jettens' bekend als een echte voetbalfamilie. Vader Anton speelde jarenlang in het eerste elftal en opa Jetten droeg het shirt van Helmondia '55, de voorloper van Helmond Sport. Rob zelf schopte het in zijn jeugd tot de B1 van UDI'19.

"Gezien zijn mentaliteit had hij zomaar het eerste kunnen halen."

"Rob was een bescheiden jongen", herinnert teamleider Mari Verhofstad zich. "Op het veld was dat wel eens anders. Rob was snel en sterk in het afpakken van de bal. Door zijn snelheid kon hij echt gevaarlijk worden. Gezien zijn mentaliteit had hij zomaar het eerste kunnen halen."

Rob stopte na de B1 met voetballen om zich op atletiek te richten. "Dat vond ik heel jammer. Hij had een vaste basisplaats en was een echte teamplayer." Verhofstad vindt het geweldig dat de Udenaar bij de verkiezingen zo’n grote winst heeft behaald. "Ik ben ontzettend trots. Als Udenaar mag dat toch ook wel? Zeker als je zo’n jongen een jaar hebt mogen begeleiden op het veld." Of dat veld nu naar Jetten vernoemd wordt? "Dat denk ik niet", glimlacht Verhofstad. "Ik vind een 'Rob Jettenveld' nog iets te ver gaan op dit moment."

"Rob is nog steeds betrokken bij onze school."