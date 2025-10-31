Nepagent (17) op heterdaad aangehouden, slachtoffer vertrouwde het niet

De politie heeft donderdagavond een 17-jarige nepagent aangehouden in Vught. Die was een huis binnengegaan om zogenaamd geld en sieraden veilig te stellen.

Het potentiële slachtoffer was echter zo slim om, toen deze telefonisch werd benaderd en aanvoelde dat er iets niet klopte, de echte politie te bellen. Agenten spoedde zich daarop naar het adres en konden daar de nepagent overmeesteren. Het gaat om een 17-jarige Amsterdammer.

De verdachte is vastgezet en moet zich voor de rechter verantwoorden. "De echte politie, de bank en soortgelijke instanties zullen nooit om geld of sieraden vragen!", benadrukt de politie.







Foto: Instagram politie digitaal Meierij.