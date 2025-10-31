Ahmed (21) was kansloos bij ongeval: 'Kadir K. gebruikte weg als racebaan'

De 21-jarige Ahmed Al Mohamed werd op 14 oktober vorig jaar met duizelingwekkende snelheid in zijn auto aangereden op een kruising in Bladel. De jongeman werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De bestuurder van de snelle sportauto, Kadir K. (29) uit het Belgische Pelt, hoorde vrijdag in de rechtbank in Den Bosch een strafeis van twee jaar, waarvan negen maanden voorwaardelijk.

Soms kan het niet anders dan dat je een vreselijk ongeluk veroorzaakt, zo werd duidelijk in de rechtszaal. Kadir K. had die vroege ochtend van 14 oktober flink zijn best gedaan om aan alle voorwaarden voor zo’n dodelijk ongeluk te voldoen. Zo reed hij met een snelheid van rond de 160 kilometer per uur over de Rondweg in Bladel, waar je op dat moment vanwege werkzaamheden maar 50 mocht. Hij raasde langs het stoplicht, dat al ruim zeven seconden op rood stond en ramde een auto die net vanaf de Bredasebaan de kruising opreed met zijn Audi RS3, de allersnelste variant van dat merk. De 21-jarige Syrische vluchteling Ahmed Al Mohamed woonde met zijn familie pas een jaar of vier in Bladel en voetbalde bij VV Bladella. Hij reed die vroege ochtend rond vier uur nietsvermoedend met zijn Peugeot de kruising op. Hij had groen en had niet in de gaten dat K. daar met zo’n snelheid kwam aanstuiven. De familie van Ahmed zat diepbedroefd in de rechtszaal. De dood van hun zoon laat een groot gat achter in de familie, zo vertelden ze. Kadir K. betuigde hen meermalen spijt en sprak de hoop uit dat hij ooit iets voor de familie kan doen.

Maar waar de woorden van Kadir K. zacht en meelevend klonken, zo anders was zijn gedrag op de weg. Sinds hij die supersnelle Audi RS3 kocht in 2023 werd hij veel te vaak door de politie aangehouden voor te hoge snelheid en ander idioot rijgedrag als bumperkleven. Nog maar drie weken nadat agenten hem hadden gefilmd op de snelweg en hem lieten zien hoe asociaal hij reed, gebeurde het dodelijke ongeluk in Bladel. K. was in Polen geweest met vrienden en had na een rit van veertien uur zijn eigen auto opgepikt in Veldhoven. Van daaruit ging hij naar zijn toenmalige huis in Reusel. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

De Rondweg in Bladel kende hij goed, want hij reed daar heel vaak. Hij verklaarde dat hij op de ‘automatische piloot’ naar huis reed en daarbij tikte hij de snelheid van 169 aan op die N-weg, zo bleek uit data uit de auto. Een seconde voor de aanrijding zag hij Ahmed waarschijnlijk oversteken en remde K. nog, maar toen was het al te laat. De officier van justitie kwam woorden te kort om uit te leggen hoe K. de N284 door het dorp ‘gebruikte als racebaan’. Roekeloos rijden, betoogde ze, en dat is de hoogste schuldcategorie en daar hoort ook een flinke straf bij. Ze eiste twee jaar cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Ook mag K., wat haar betreft, drie jaar niet meer rijden. K. is wel klaar met snelle auto’s, zo vertelde zijn advocaat, die pleitte voor een taakstraf. K. is autoliefhebber en van snelle auto’s gaat z’n hart sneller kloppen, maar het is niet verantwoord om in zulke auto’s te blijven rijden, zo zag hij zelf ook wel in. Hij is inmiddels in gesprek met een psycholoog om te werken aan zijn gedrag, want het kan niet zo zijn dat ‘de hele wereld voor mij moet wijken’. De uitspraak in deze zaak is op 14 november.

Overal op de weg lagen brokstukken (Foto: Rico Vogels/SQ Vision).