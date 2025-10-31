37 voetbalvelden gezocht voor uitbreiding stroomnet

Voor de uitbreiding en versterking van het hoogspanningsnet heeft netbeheerder TenneT de komende jaren rond de 25 hectare grond nodig in onze provincie. Dat komt neer op ongeveer 37 voetbalvelden. Er wordt de komende jaren op acht plekken in Noord-Brabant naar gezocht. Voor de acute problemen van bijvoorbeeld ASML hebben deze stappen geen gevolgen, daarvoor komen ze te laat.

De grond is nodig voor energiestations en nieuwe kabelverbindingen. Die moeten de komende vijftien jaar gerealiseerd worden. Dat betekent niet dat er tot die tijd niks gebeurt: de plannen komen bovenop de meer dan vijftig projecten die al lopen in Brabant. Deze acht plekken

Het gaat om vijf 150.000 volt-stations in de omgeving van Heeze, Roosendaal-Noord, ’s-Hertogenbosch Zuid, Waalwijk en Eindhoven-West. In Eindhoven komt daarnaast ook een groter 380.000 volt-station. Tussen Helmond-Zuid en Eindhoven en tussen Heeze en Eindhoven komen nieuwe kabelverbindingen.

Hoeveel ruimte er precies nodig is hangt af van de situatie. Een 150.000 volt energiestation neemt over het algemeen ongeveer 3,5 hectare in beslag. Voor een 380.000 volt station is dat zo’n 8 hectare. Samen komt dat dus neer op meer dan 25 hectare.

Een 380.000 volt station in Eindhoven (Foto: TenneT).