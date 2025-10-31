Hier wordt gezocht naar locaties voor uitbreiding hoogspanningsnet
De grond is nodig voor energiestations en nieuwe kabelverbindingen. Die moeten de komende vijftien jaar gerealiseerd worden. Dat betekent niet dat er tot die tijd niks gebeurt: de plannen komen bovenop de meer dan vijftig projecten die al lopen in Brabant.
Deze acht plekken
Het gaat om vijf 150.000 volt-stations in de omgeving van Heeze, Roosendaal-Noord, ’s-Hertogenbosch Zuid, Waalwijk en Eindhoven-West.
In Eindhoven komt daarnaast ook een groter 380.000 volt-station. Tussen Helmond-Zuid en Eindhoven en tussen Heeze en Eindhoven komen nieuwe kabelverbindingen.
Hoeveel ruimte er precies nodig is hangt af van de situatie. Een 150.000 volt energiestation neemt over het algemeen ongeveer 3,5 hectare in beslag. Voor een 380.000 volt station is dat zo’n 8 hectare. Samen komt dat dus neer op meer dan 25 hectare.
Ook Enexis zit niet stil. Noord-Brabant wordt de komende drie jaar uitgebreid met dertien nieuwe stations in onder andere Eindhoven, Moerdijk, Boxmeer en Waalwijk en 43 uitbreidingen van bestaande stations. De provincie krijgt 4.890 kilometer extra kabelcapaciteit.
Meer stroom nodig
Volgens TenneT zijn de uitbreidingen nodig om er voor te zorgen dat iedereen in de toekomst stroom kan blijven gebruiken. De vraag naar energie blijft maar groeien. Vergeleken met twee jaar geleden ziet de netbeheerder wel een kleine afname van duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld uit zonnepanelen.
Voor de huidige problemen rond een overvol stroomnet, netcongestie, maken deze plannen het verschil niet. Daarvoor komen ze te laat. Brainportwethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven is desondanks optimistisch. Over de uitbreidingsplannen van ASML en de stroom die daarvoor nodig is zei hij eerder tegen Omroep Brabant: "Er is geen enkele rode vlag op dit moment.” De kans dat de uitbreidingsplannen toch niet doorgaan, wordt door hem nagenoeg uitgesloten. “Nee, dat zien we op dit moment niet gebeuren."
Andere projecten
Het duurt nog wel even totdat deze aankondigde uitbreidingen klaar zijn. TenneT neemt de komende vijftien jaar de tijd om locaties te zoeken en de uitbreidingen te bouwen.
Totdat het zover is, zijn er al wel andere plannen af. Zo moet het nieuwe hoogspanningsstation in Geertruidenberg in het tweede deel van 2026 meer netcapaciteit leveren. In 2027 moet het 380.000 volt-station in Tilburg gaan werken.
Vertraging
Veel projecten hebben de laatste tijd vertraging opgelopen. Tennet wijdt dat aan lange procedures rond grondaankoop, vergunningen, participatiebijeenkomsten en onderzoeken naar beschermde diersoorten.
Mede daarom roept TenneT mensen op om zelf bewust om te gaan met energiegebruik. Zo worden mensen aangemoedigd op drukke moment minder stroom te gebruiken. Het net zo uitbreiden dat iedereen ook tijdens piekmomenten volop stroom kan gebruiken noemt TenneT ‘onhaalbaar’.