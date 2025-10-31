Tieners voor rechter na zware mishandeling Ties: ‘Geen greintje berouw’

Hij raakte slechtziend, liep permanent hersenletsel op en heeft last van angstproblemen. Ties (21) wilde vorig jaar via Marktplaats een iPhone kopen, maar eenmaal bij de plek van de 'deal' aangekomen, werd hij door drie jongens in elkaar geslagen. Afgelopen week stonden de daders, allemaal tieners, voor de rechter. Ties was erbij. 'Het was een soort afsluiting.'

Het is nogal wat, de klachten waar Ties vandaag de dag nog steeds mee kampt. Toch antwoordt hij 'prima' op de vraag hoe het met hem gaat. "Het gaat beter. Ik ben gewoon verdergegaan. Ik had geen keuze, ik kon niet stil blijven zitten." Toch is zijn leven sinds juli 2024 niet meer hetzelfde. Ties ziet in die zomer een iPhone 15 Pro Max voor 900 euro op Marktplaats staan. Goede deal, denkt hij. Hij maakt een afspraak met de verkoper en vertrekt vanuit de regio Eindhoven naar Venray.