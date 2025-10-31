Tieners voor rechter na zware mishandeling Ties: ‘Geen greintje berouw’
Het is nogal wat, de klachten waar Ties vandaag de dag nog steeds mee kampt. Toch antwoordt hij 'prima' op de vraag hoe het met hem gaat. "Het gaat beter. Ik ben gewoon verdergegaan. Ik had geen keuze, ik kon niet stil blijven zitten."
Toch is zijn leven sinds juli 2024 niet meer hetzelfde. Ties ziet in die zomer een iPhone 15 Pro Max voor 900 euro op Marktplaats staan. Goede deal, denkt hij. Hij maakt een afspraak met de verkoper en vertrekt vanuit de regio Eindhoven naar Venray.
Waarom?
Maar eenmaal bij de afspraak aangekomen, gaat het mis. Hij wordt door vijf jongens in elkaar geslagen. Waarom, is nog steeds een raadsel. Ties twijfelt of de jongens het op zijn geld hadden voorzien. "Daar hadden we vooraf niets over afgesproken. Ik heb het gevoel dat ze me gewoon voor de lol in elkaar hebben geslagen. Ik hoorde gelach toen ze me sloegen, alsof ze het leuk vonden."
Drie van de vijf jongens zijn later door de politie gevonden. Ze zijn alle drie minderjarig en stonden daarom deze week achter gesloten deuren voor de rechter in Roermond.
Voorwaardelijke straf
Ties was er ook. "Ik moest mijn verhaal nog eens doen. Dat ging prima. Ik vond het ook niet heftig om die gasten te zien. Het was een soort afsluiting." Volgens Ties toonden de daders geen berouw. "Ze zaten vooral te liegen en te ontkennen. Ik had dat ook wel verwacht."
Het Openbaar Ministerie (OM) doet geen uitspraken over de strafeis, omdat de jongens nog minderjarig zijn. De rechtbank doet volgens Ties over twee weken uitspraak.