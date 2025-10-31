Eigenaar gestolen auto heeft dader op beeld die later agenten aanreed

De eigenaar van de gestolen auto die betrokken was bij de zware aanrijding met agenten op de A2, heeft de dader vol op beeld. Dat meldt hij op sociale media. 'Dat was dan het verhaal van mijn mooie autootje', schrijft de man bij een foto van de crash.

De persoon die zijn auto had gestolen, werd woensdagavond door politieagenten achtervolgd. De klopjacht begon in Geldrop, maar het ging pas echt mis op de A2. Daar reed de dief bewust in op de agenten.

Hij raakte daarbij twee politiewagens en twee politiemotoren. Twee agenten raakten gewond: een van hen ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Dader nog voortvluchtig

De dader vluchtte en wordt nog altijd gezocht. Hij liet de auto woensdagavond na het ongeluk achter in Best. Het voertuig is dus waarschijnlijk niet zo dusdanig beschadigd geraakt als de eigenaar eerst dacht.

Of de man zijn auto inmiddels terug heeft, is niet duidelijk.