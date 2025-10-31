Roy Donders wil weg uit Nederland als Rob Jetten premier wordt

Roy Donders wil emigreren als D66-partijleider Rob Jetten premier wordt. Dat zegt hij op sociale media. Het bericht is ondertussen niet meer zichtbaar.

In een bericht op Instagram deelde de stylist van het zuiden een lijst met plannen van de partij, waaronder een verhoogd belastingtarief voor de hoogste inkomens en de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. "Mensen, moet ons land nog verder kapot?", schrijft Donders. "Nu die Jetten er komt kunnen we beter met z'n allen gaan emigreren."



D66 is bezig met een nek-aan-nekrace met de PVV. De partij van Geert Wilders heeft net wat minder stemmen maar vooralsnog hebben beide partijen hetzelfde zetelaantal van 26. De partij van Jetten staat voor op de PVV met ongeveer 15.000 stemmen. Volgende week volgt de uitslag van de briefstemmen. Volgen het ANP kan de PVV de achterstand niet meer inlopen.