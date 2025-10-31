Samenscholingsverbod na aanhoudende overlast vuurwerk en vernielingen

In Etten-Leur geldt vanaf zaterdag een samenscholingsverbod voor jongeren in en rond het Vogelaarpark. Burgemeester Marina Starmans neemt de maatregel vanwege aanhoudende overlast door groepen jongeren.

Volgens de gemeente is de overlast de afgelopen tijd flink toegenomen. Bewoners hebben vooral ’s avonds en ’s nachts last van het afsteken van zwaar vuurwerk, brandstichting, vernielingen, intimiderend gedrag en gevaarlijk rijgedrag met fatbikes.

In juni kreeg een groep jongeren een gebiedsverbod voor drie maanden. De jongeren waren betrokken bij verschillende incidenten en verstoring van de openbare orde. De groep viel al rijdend op fatbikes andere mensen lastig en schold voorbijgangers uit.

Het verbod geldt tot en met 11 januari 2026 voor het Vogelaarpark, de omliggende straten en het gebied rond winkelcentrum Schoonhout. Jongeren tot en met 25 jaar oud mogen daar niet met twee of meer samenkomen. Politie en boa’s kunnen jongeren aanspreken, wegsturen en handhavend optreden.

Sneller kunnen optreden tegen overlast

Het verbod geldt op maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 04.00 uur, en de hele dag in weekenden, schoolvakanties en op feestdagen. Kinderen die gewoon buitenspelen, vallen niet onder het verbod, net als mensen die samen door het park of over straat lopen.

Ondanks extra inzet van politie, boa’s en jongerenwerk blijft de overlast aanhouden. Met het samenscholingsverbod hoopt de burgemeester dat er sneller en gerichter opgetreden kan worden. Daarnaast zet de gemeente in op begeleiding en ondersteuning van jongeren en hun ouders.