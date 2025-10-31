Pas volgende week vrijdag weer treinen tussen Den Bosch en Utrecht

Pas volgende week vrijdag gaan er weer treinen rijden tussen Den Bosch en Utrecht. Na een botsing tussen een trein en een met peren geladen vrachtwagen donderdagochtend is de schade aan het spoor op een deel van het traject enorm. De herstelwerkzaamheden gaan veel langer duren dan gedacht.

Op de bewaakte overweg aan de Laageinde in het Gelderse Meteren botste donderdagochtend een trein tegen een stilstaande vrachtwagen. Door de aanrijding kwam het voorste treinstel naast de rails te staan.

Bij de botsing zijn vijf mensen lichtgewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Het gaat om de bestuurder van de vrachtwagen en vier treinreizigers. Op het moment van de botsing zaten ruim vijfhonderd mensen in de trein. Zij werden door bussen opgehaald en weggebracht.

'Schade gigantisch'

Spoorbeheerder ProRail had eerst nog de hoop dat de treinen tussen Den Bosch en Utrecht zondag weer konden gaan rijden. ProRail meldt dat de herstelwerkzaamheden langer duren nu "er een duidelijker beeld is ontstaan van wat de precieze omvang van de schade is".

Volgens ProRail zijn "specialistische werkzaamheden" nodig, waardoor het herstel langer duurt dan gedacht. De spoorbeheerder spreekt van "een gigantische operatie". Voor het herstel zijn onder meer 2000 meter aan spoorstaven en 600 dwarsliggers nodig. Ook moet de overweg helemaal worden vervangen.

Er rijden stopbussen tussen Geldermalsen, Zaltbommel en Den Bosch.