Yvonne betrapt inbrekers bij haar drogisterij: 'Ik had een soort oerkracht'

Door een razendsnelle actie van Yvonne Schaafstra, eigenaresse van de DA-drogist in Hapert, is een brutale inbraak in haar zaak vrijdagnacht mislukt. Yvonne hoorde het alarm afgaan, twijfelde geen moment en rende meteen naar buiten. Ook de rest van haar gezin werd door haar opgetrommeld om de inbrekers weg te jagen. "Er kwam een soort oerkracht naar boven."

De schade is zaterdagochtend nog groot: een kozijn is ontzet, het raam ligt aan diggelen op de vloer en dure parfums staan in boodschappentassen op de grond. Inbrekers wilden die tassen meenemen, maar dat lukte door het ingrijpen van Yvonne en haar gezin niet. Ze vertelt hoe ze razendsnel in actie kwam nadat het alarm afging: "Ik hoorde een doffe knal en daarna een luid alarm. Ik ben naar beneden gegaan en zag dat het fout was. Ik ben meteen naar buiten gerend", vertelt Yvonne die naast de winkel woont.

Volgens Yvonne hadden de twee inbrekers er niet op gerekend dat ze al na dertig seconden gestoord zouden worden. "Ik heb heel hard geroepen zodat iedereen wakker werd en naar buiten kwam. Mijn man kwam, mijn kinderen en mijn schoonzoon. Eén is achter de dieven aan gerend, de ander heeft de sleutel uit de vluchtauto getrokken en iemand anders heeft de spullen gepakt. Zo hebben we de schade weten te beperken", vertelt Yvonne luchtig.

De twee inbrekers sloegen met een moker op het raam. Het sterke glas brak niet meteen, maar uiteindelijk viel de hele ruit uit de sponning. Daardoor konden ze toch naar binnen om dure parfums in boodschappentassen te stoppen. De parfums die uit de schappen werden gegrist, zijn volgens Yvonne flink beschadigd. Samen met het kapotte kozijn is de totale schade zeker duizenden euro’s, schat ze op de ochtend na de kraak.

Bekijk hier de beelden van vrijdagnacht: