13-jarige Chayenna uit Helmond vermist

De 13-jarige Chayenna uit Helmond wordt sinds woensdag vermist. Ze ging na een afspraak naar Breda en is om kwart over zeven 's avonds voor het laatst gezien op het station in Breda.

Volgens de politie is het niet duidelijk waar het meisje naartoe is gegaan. Chayenna heeft een normaal postuur. Ze heeft lange bruinzwarte haren met een rode gloed.

Mensen die het Helmondse meisje hebben gezien of meer weten, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0800 - 6070.