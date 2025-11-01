Navigatie overslaan

13-jarige Chayenna uit Helmond vermist

Vandaag om 16:10 • Aangepast vandaag om 18:23
Chayenna (foto: Politie)
Chayenna (foto: Politie)
nl
De 13-jarige Chayenna uit Helmond wordt sinds woensdag vermist. Ze ging na een afspraak naar Breda en is om kwart over zeven 's avonds voor het laatst gezien op het station in Breda.
Profielfoto van Karin Kamp
Geschreven door
Karin Kamp

Volgens de politie is het niet duidelijk waar het meisje naartoe is gegaan. Chayenna heeft een normaal postuur. Ze heeft lange bruinzwarte haren met een rode gloed.

Mensen die het Helmondse meisje hebben gezien of meer weten, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0800 - 6070.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!