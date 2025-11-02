Vanaf 2026 geen naaktkatten meer toegestaan: 'Ik heb er 21 jaar plezier van

Ze mogen al een tijdje niet meer gefokt worden, maar vanaf 1 januari 2026 geldt er ook een houdverbod: naaktkatten lijden te erg onder hun uiterlijke kenmerken en daarom worden ze vanaf volgend jaar verboden. Jeanne van Kilsdonk uit Lithoijen houdt al 21 jaar deze kattensoort en kan het verbod niet begrijpen: "Als de kat verder gezond is, wat is dan het probleem?"

Rik Claessen & Noël van Hooft Geschreven door

Schichtig gluurt Odcjat Osiris, door Jeanne vaker gewoon 'poes' genoemd, de kamer rond. "Ze is geboren nadat het fokverbod op naaktkatten in ging, afgelopen juni. Toen was de moeder van Osiris al gedekt. Dat maakt haar nu een van de laatste naaktkatten uit Nederland", vertelt Jeanne terwijl ze de plooien van Osiris aait. Gezondheidsproblemen

Zacht de vacht kriebelen zit er bij Osiris en haar rasgenoten van de Sphynx Canadian niet bij. Maar geaaid worden kunnen ze zeker, iets wat Osiris zo nu en dan kenbaar maakt als Jeanne even stopt terwijl ze haar huisdier prijst: "Het zijn hele intelligente dieren. Ze hebben mooie ogen en oren. En ze hebben een héél zacht huidje." Dat zachte huidje is de reden dat het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur een algeheel houdverbod invoert vanaf volgend jaar. Het uiterlijk van de dieren zorgt voor gezondheidsproblemen. Zo hebben ze volgens het ministerie moeite met het reguleren van hun lichaamstemperatuur en krijgen ze sneller infecties. Bovendien zorgt het gebrek aan een vachtje dat de dieren sneller huidkanker kunnen krijgen.

Jeanne van Kilsdonk en haar naaktkat Ocdjat Osiris (foto: Noël van Hooft / Omroep Brabant)

En daarom worden de naaktkatten vanaf volgend jaar verboden. Voor Jeanne betekent dat ze afscheid moeten nemen van haar geliefde kattenras. "In 2001 heb ik mijn eerste naaktkat gekocht. Ik ben eerst bij een kattenshow wezen kijken om te testen of ze wel een aaibaarheidsgehalte hebben. En dat hadden ze." Osiris laat zachtjes van zich horen. "Shhh, je komt op Omroep Brabant", sust Jeanne tegen haar. Verbod vanaf 1 januari

Sinds haar eerste naaktkat wil Jeanne absoluut niet meer anders. De twee verboden op naaktkatten houden haar dan ook al een tijd bezig. Naast het houden van de katten heeft ze de dieren namelijk een poos gefokt. "De reden waarvan gezegd wordt dat ze niet meer gehouden mogen worden is dat ze ongezond zijn. De katten die, als je ze goed wil fokken, worden elk jaar gecontroleerd op HCM, dat is een kattenziekte. Als dat allemaal goed is, waarom zou je ze niet mogen fokken?" Jeanne benadrukt dat ze haar katten altijd binnen heeft gehouden. "Ik weet niet hoe het voor de gezondheid van een naaktkat is als je 'm buiten in de natuur laat rondlopen. Dan lijkt me dat dan alleen de sterkste katten overleven." Maar daar denkt het ministerie anders over. Niet alleen de naaktkatten, maar ook op vouwoorkatten geldt vanaf 1 januari een houdverbod. Betekent dat dat Osiris op nieuwjaarsdag van haar mandje wordt gelicht? Nee, want katten die zijn geboren vóór 1 januari 2026 behoren tot een zogeheten overgangsregeling. Deze katten hoeven dan niet weg, maar ze moeten wel gechipt zijn. Jeanne trekt Osiris strak tegen zich aan. "Ik hoop dat ze een jaar of vijftien of twintig wordt, dan heb ik er in ieder geval nog lang plezier van." Is een ander kattenras dan misschien de uitkomst voor Jeanne en andere naaktkatliefhebbers? "Ik ga ervan uit dat er nog genoeg andere mooie kattenrassen zijn, maar als je al die jaren een Sfinx hebt gehad, dan vind ik het wel pijnlijk. Ik heb er eenentwintig jaar onafgebroken één gehad. Het voelt wel een beetje als afscheid nemen", zegt Jeanne met Osiris in haar armen.