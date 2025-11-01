Busje en bestelauto botsen op elkaar, slachtoffer bekneld in voertuig

Op de Wolff van Westerrodeweg in de Mortel zijn zaterdag een busje en een bestelauto op elkaar gebotst. In het busje zaten drie mensen, in de bestelauto twee. Eén slachtoffer moest door de brandweer uit het busje worden gehaald.

Hij is met onbekende verwondingen in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Alle andere inzittenden bleven ongedeerd. De weg was bezaaid met brokstukken van beide auto's. Waarschijnlijk kwam een van de voertuigen uit een zijstraat en zag de bestuurder de ander over het hoofd.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink