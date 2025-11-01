Navigatie overslaan

Busje en bestelauto botsen op elkaar, slachtoffer bekneld in voertuig

Vandaag om 17:45 • Aangepast vandaag om 18:46
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
nl
Op de Wolff van Westerrodeweg in de Mortel zijn zaterdag een busje en een bestelauto op elkaar gebotst. In het busje zaten drie mensen, in de bestelauto twee. Eén slachtoffer moest door de brandweer uit het busje worden gehaald.
Profielfoto van Karin Kamp
Geschreven door
Karin Kamp

Hij is met onbekende verwondingen in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Alle andere inzittenden bleven ongedeerd.

De weg was bezaaid met brokstukken van beide auto's. Waarschijnlijk kwam een van de voertuigen uit een zijstraat en zag de bestuurder de ander over het hoofd.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!