Let op: A58 dit weekend afgesloten, tot een uur extra reistijd

De A58 richting Tilburg is dit weekend tot maandagochtend vijf uur afgesloten voor het verkeer tussen knooppunt Batadorp bij Eindhoven en afrit Moergestel. Rijkswaterstaat is bezig met werk aan het asfalt van de snelweg.

Ook alle tussenliggende op- en afritten zijn dicht. De extra reistijd kan oplopen tot een uur.

Het verkeer vanuit Eindhoven, Nijmegen en Venlo richting Tilburg kan omrijden door vanaf knooppunt Batadorp de A2 richting Den Bosch te volgen tot knooppunt Vught. Neem daarna de A65 richting Tilburg. Vanuit Eindhoven richting Breda neem je vanaf knooppunt Batadorp de A2 richting Den Bosch. Volg de Ring A2 richting Waalwijk tot knooppunt Empel. Daar naar de A59 richting Waalwijk. Volg dan de A59 richting Breda tot knooppunt Hooipolder.