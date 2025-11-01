Roy Donders verhuist en drogist verjaagt inbrekers: dit gebeurde er vandaag

Van Roy Donders die naar het buitenland verhuist tot een dappere drogist die inbrekers verjaagt: dit zijn de vijf verhalen die je deze zaterdag gelezen moet hebben.

Zaterdag is de dag van het Regio Songfestival. Dertien artiesten met gouden keeltjes - van iedere provincie één - strijden in Arnhem om de titel. De 25-jarige Rosa Spruit uit Eindhoven vertegenwoordigt Brabant met het nummer 'Geen woorden op papier'. Ze trad als tweede op en maakte diepe indruk met haar loepzuivere stem.

Roy Donders vertrekt naar België. Hij kocht samen met zijn partner Michelle een villa van 448 vierkante meter in het Belgische Poppel. De verhuizing komt een dag nadat hij opriep om uit Nederland te vertrekken als Rob Jetten premier wordt. Het stel laat weten dat ze eerst gaan verbouwen en dan gaan genieten van hun 'paleisje'. Hier lees je het hele verhaal.

Yvonne Schaafstra, eigenaresse van een DA-drogisterij in Hapert, heeft samen met haar gezin een inbraak verijdeld. Ze hoorde midden in de nacht het alarm en rende meteen naar buiten. Door snel ingrijpen wisten ze te voorkomen dat de dieven er met dure parfums vandoor gingen. 'Er kwam een soort oerkracht naar boven', vertelt Yvonne. Lees hier haar verhaal.

Stefan Beerens (33) uit Baarle-Nassau heeft zich geplaatst voor het WK IJsmaken. Hij eindigde bij de Europese finales in Italië bij de beste vier met zijn ijsje 'Imagi', een combinatie van ananas, yuzu, basilicum en kokos. Het wereldkampioenschap vindt plaats in 2026. Check zijn verhaal hier.

Een jaar lang liet Hans zijn grijze baard groeien, maar zaterdag ging ie-er in één keer af. Het is voor de Tilburger een jaarlijks ritueel, want hij doet al voor de zestiende keer mee aan het initiatief Movember. Hij haalt geld op en lijkt dit jaar de grens van 30.000 euro te doorbreken. En zo maakt zijn enorme baard in een paar minuten plaats voor een blotebillengezicht.

