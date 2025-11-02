Rosa grijpt nét naast winst bij Regio Songfestival, maar is apetrots

Ze was zó close, het scheelde een flinterdun haartje of onze Rosa had het Regio Songfestival 2025 op haar naam geschreven. De Groningse Jeroen en Iwan wonnen zaterdagavond namens RTV Noord, en de triomf knalde door de microfoon toen ze hun nummer 'Alles Goud' na de spannende ontknoping nogmaals zongen. Rosa Spruit is ontzettend blij met haar tweede plek.

Met haar nummer 'Geen Woorden Op Papier' wist de Eindhovense singer-songwriter in het Musis& Stadstheater in Arnhem 162 punten binnen te slepen. Tijdens de finale bracht ze het nummer ten gehore met slechts haar gitaar als begeleiding. Haar stem was loepzuiver, en in de zaal werd het muisstil. "Echt, ik had dit niet verwacht", zegt ze terwijl ze de Brabantse vlaggetjes in haar hand rond laat wapperen. "Tijdens de eerste puntentelling vreesde ik dat we een stuk lager zouden eindigen. Maar dankzij de stemmen van het publiek keerden we terug in de top drie en werd het toch heel spannend."

Rosa tijdens haar optreden (beeld: Omroep Brabant).

De 25-jarige zangeres uit Eindhoven kreeg 82 punten van de vakjury's en viel ook bij Robin, het nieuwe AI-jurylid, in de smaak. Bij de televoting wist Rosa maar liefst 70 punten binnen te slepen.

"Eerst lekker feesten"

Rosa genoot intens van de avond, die volgens haar echt voorbij vloog. "Je werkt zo lang naar dit moment toe en voor je het weet, zit het erop. Maar eerst gaan we lekker feesten met z'n allen." Kijk hier het Regio Songfestival terug: Rosa's optreden begint in de 46ste minuut.

Het Regio Songfestival is een jaarlijks evenement waarin de regionale omroepen hun muzikale talenten in de schijnwerpers zetten. Iedere provincie vaardigt een artiest af die een zelfgeschreven Nederlandstalig nummer ten gehore brengt. De Brabantse inzending scoorde vier punten meer dan de nummer drie, Zo Gezegd namens RTV Oost. Het was de derde editie van het evenement. Vorig jaar won de Gelderse Emma Luca. Brabant eindigde voor de derde keer net naast het podium.