Dorp gaat als ‘dikkerdje’ op de foto: ‘Sportpark is op’

Schimmel in de kleedkamers, stroom die uitvalt en legionella in het water. Het sportpark in Esbeek is toe aan vernieuwing en daar is 2,2 miljoen euro voor nodig. Om de gemeente over de streep te halen, is het halve dorp zondagmiddag als ‘dikkerdjes’ op de foto gegaan: “Dit is het angstscenario. Als er geen goed sportpark is, zien we er straks zo uit.”

Het is een ludieke actie van Stichting Esbeek Sport, maar wel eentje met een serieuze boodschap. “We willen een uniek sportpark dat klaar is voor de toekomst. Tien verenigingen gaan hier samenwerken”, vertelt Thijs Kiemeneij. Heel veel geld

Esbeek, een dorp met 1295 inwoners, heeft een sportparkje met twee voetbalvelden, een korfbalveld en tennisbanen. Aan de rand staat een kantine met kleedlokalen. Een eindje verderop zit nog een gymzaal en schietbaan. “Het is echt verouderd. De schimmel staat op de muren, dus je kunt hier niet meer fatsoenlijk douchen,” vertelt Thijs. “We moeten nu iets doen, en dan willen we het ook meteen klaarmaken voor de toekomst.”

Schimmel in de kleedkamers (foto: Noël van Hooft).

“Niet alleen voetbal, korfbal en tennis, maar ook padel, yoga en een schiethal op deze plek,” weet het bestuurslid van Esbeek Sport te vertellen. “Wij doen daarnaast alles samen. Straks zitten hier tien verenigingen. Dat is uniek, niet elke club zijn eigen kantine, maar samen één.”

En daar is veel geld voor nodig: 2,2 miljoen euro. Bijna 1.700 euro per inwoner dus. “Onderzoek laat zien dat elke euro die je in Hilvarenbeek investeert in sport, drie keer terugkomt. Hogere arbeidsparticipatie, minder criminaliteit en betere gezondheid. Het klinkt als veel geld, maar het is superbelangrijk voor een dorp zoals Esbeek.” De helft van het bedrag wil de stichting zelf betalen, met certificaten, subsidies en sponsoren, en de andere helft vragen ze aan de gemeente. Droomscenario

En daarom gingen ze zondagmiddag allemaal met een kussen onder hun sportshirt op de foto. “Het is al veel te oud, het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd,” vertelt Mariet. Ze doet één keer per week aan gym in een sportzaal in Esbeek. “Douchen is daar niet te doen. Elk jaar kunnen we een periode niet douchen vanwege legionella, dan doet het licht het weer niet, dan is er weer iets kapot. Wij hebben het geld nodig, we moeten toch wel sportief blijven.”



Halve dorp met een kussen onder sportshirt op de foto (foto: Noël van Hooft).

“Esbeek heeft heel veel in z’n mars en dat kunnen we niet kwijt, we willen meer,” vertelt Emma terwijl haar zoon staat te voetballen. “Blije en gezonde kinderen, daar gaan we voor.” Ze omschrijft het sportpark als oud en sneu. “Ik vind het vervelend als bezoekende voetbalclubs hier komen. Het is niet representatief voor wie wij zijn.” Daarnaast wil ze dat er meer sportmogelijkheden komen, zodat mensen in het dorp blijven en niet naar Hilvarenbeek of Tilburg trekken. Volgens Stichting Esbeek Sport wil de gemeente wel helpen, maar wat ze precies gaat doen, wordt op 19 november in de gemeenteraad besproken. “Wij willen met de foto laten zien hoe belangrijk het voor ons is en we willen de lat zo hoog mogelijk leggen.” Het droomscenario beschrijft Thijs terwijl hij midden op het sportpark staat. “Over een paar jaar staat hier een kantine, daarnaast padelbanen, een schiethal en een multifunctionele ruimte voor carnaval, maar ook voor yoga en boksen.” De stichting benadrukt dat ze niet zomaar een zak geld van de gemeente willen, maar dat ze willen samenwerken.

