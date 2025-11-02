Racistische leuzen en tekens op kunstwerken LHBTIQ+-expositie
De bijna twintig kunstwerken stonden er nog maar één dag, maar toch werden ze al beklad. Het is een ode aan queer personen die tegen de stroom in kiezen voor hun eigen weg. Friso Wijnen van BredaPhoto fietste zondagochtend om tien uur nog door het park toen er niks aan de hand was. Even later werd hij gebeld over de bekladdingen: “Het is verschrikkelijk".
'Foto's blijven'
“De queer-foto’s stonden al eerder in Utrecht en Rotterdam. Nu staan ze hier in Breda en worden ze meteen beklad. Urenlang hebben voorbijgangers hakenkruizen en ‘AZC Nee’ gezien. Dat blijft op je netvlies staan”, zegt Wijnen verontwaardigd. “Dit toont aan hoe belangrijk het is dat we het queer-thema blijven bespreken.”
Inmiddels zijn alle borden met foto’s schoongemaakt. “Vanmorgen hebben we meteen onze tweehonderd vrijwilligers opgeroepen. Samen met de schoonmaakdienst van de gemeente hebben we alle bekladdingen kunnen verwijderen.”
De borden blijven volgens Wijnen staan. “We gaan niet toegeven aan deze intolerantie.”
'Volstrekt onacceptabel'
“Je moet met je klauwen van andermans spullen afblijven,” zegt burgemeester Paul Depla tegen Omroep Brabant. “Een mening mag je hebben, maar een hakenkruis is geen mening. Dat staat voor het uitmoorden van een groep.” Hij noemt de bekladdingen vreselijk en spreekt over 'politieke vandalen'.
“Dit is volstrekt onacceptabel. Het toont de haat tegen de LHBTIQ+-gemeenschap. Een haat die we in Breda met alle kracht zullen blijven bestrijden,” aldus Depla. Volgens hem zijn er beelden van de dader(s) veiliggesteld. De directeur van BredaPhoto heeft inmiddels aangifte gedaan.
De tentoonstelling, op vier plekken in Breda, is de hele maand nog te zien. “We zijn niet bang,” zegt Wijnen. “We voelen enorme betrokkenheid. Dat zagen we vandaag bijvoorbeeld in het park. We zijn met velen, wij willen geen onverdraagzaamheid.”