Racistische leuzen en tekens op kunstwerken LHBTIQ+-expositie

Hakenkruizen en ‘AZC Nee’ zijn zondagochtend gespoten op een LHBTIQ+-fototentoonstelling in Park Valkenberg in Breda. “Een laffe daad”, noemt de directeur van BredaPhoto het. “Politieke vandalen”, zegt burgemeester Paul Depla. “Een mening mag, maar hakenkruizen zijn geen mening.” Inmiddels zijn de bekladdingen weggepoetst en is er aangifte gedaan.

De bijna twintig kunstwerken stonden er nog maar één dag, maar toch werden ze al beklad. Het is een ode aan queer personen die tegen de stroom in kiezen voor hun eigen weg. Friso Wijnen van BredaPhoto fietste zondagochtend om tien uur nog door het park toen er niks aan de hand was. Even later werd hij gebeld over de bekladdingen: “Het is verschrikkelijk".

'Foto's blijven'

“De queer-foto’s stonden al eerder in Utrecht en Rotterdam. Nu staan ze hier in Breda en worden ze meteen beklad. Urenlang hebben voorbijgangers hakenkruizen en ‘AZC Nee’ gezien. Dat blijft op je netvlies staan”, zegt Wijnen verontwaardigd. “Dit toont aan hoe belangrijk het is dat we het queer-thema blijven bespreken.”