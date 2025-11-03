Stelende kinderen laden hun zakken vol in snoepwinkel van Marcel
Dertig euro, twintig euro, hele mandjes vol. Het is regelmatig de schade die de door hem of zijn medewerkers betrapte diefjes Marcel bezorgen. “Twee jaar geleden was er een TikTok-trend”, weet hij nog. “Wie het meest kon jatten, won. Toen hadden we er erg veel last van. Nu is dat wel stil komen liggen, maar kinderen graaien nog steeds dure dingen uit de schappen en stoppen hun zakken vol.”
Ondeugend een snoepje stelen, sommigen zullen zelf deze jeugdherinnering hebben. Ook daar is Marcel niet van gecharmeerd, maar tegenwoordig gaat het er volgens hem anders aan toe. Sommige kinderen lijken de schaamte voorbij als ze worden betrapt. “Ze zijn totaal niet bang”, zegt hij. Zo betrapte Marcel twee diefjes die een dag ervoor ook al snoep hadden gestolen en op camera waren vastgelegd. “Toen ik ze vroeg wat ze nu kwamen doen, zeiden ze dat ze nog meer kwamen halen. Ze gaven het gewoon toe.”
Dat wat Marcel meemaakt gaat ver, zo was er een jong meisje dat de jas van haar moeder had aangetrokken: “Die had grotere zakken, dan kon ze meer meenemen.” Of een jongetje van 5 met een ouder zusje. “Ze kwamen binnenlopen en gingen van het ene naar het andere rek. Ik schrok me kapot toen ik het zag.”
De diefstallen worden niet altijd meteen opgemerkt door Marcel of zijn medewerkers. “Ik heb een grote winkel en we zijn vaak druk met gezinnen, bedrijven en grote opdrachten. Vaak zien we het achteraf op camerabeelden. Ik heb al twee schappen moeten verwijderen uit de winkel om beter zicht te hebben.”
De politie is langsgekomen in de winkel en gaat dan bijvoorbeeld met de kinderen naar hun ouders, legt Marcel uit. “De politie zet er wel haar tanden in, hoor. De kinderen moeten toch een lesje leren." En dus hoopt Marcel dat samen met de politie en ouders te kunnen doen. “Een beetje bang maken bijvoorbeeld. Als je de ouders belt en moeder komt vervolgens binnenlopen, dan raken ze wel overstuur.”
Het zijn niet alleen diefstallen waar Marcel mee te maken heeft, maar ook vernieling. "Kinderen vinden het leuk paashazen in te drukken of lolly’s kapot te slaan. Van die grote jumbololly’s van bijna 10 euro. Het gaat om dure artikelen, die bijvoorbeeld uit Amerika komen.” Marcel denkt er zelfs over om geen kinderen zonder begeleiding meer toe te laten. “Maar dan heb je een snoepwinkel en kun je geen kinderen meer binnenlaten”, verzucht hij.
Twee maanden geleden kreeg Marcel ook te maken met een inbraak. “De oudste was 15 jaar. Het was ze puur om de lol te doen. Het was lachen, gieren, brullen daar op die ring deurbel." De jongeren namen niets mee, want het alarm ging af: "Daar schrokken ze van.” Een van de jongeren kwam, volgens hem de volgende dag terug in de winkel om drinken te bestellen. Een ander bedreigde hem. Inmiddels is de schade door vijf daders vergoed en is het lachen hen volgens de winkelier wel vergaan.