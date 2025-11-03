Stelende kinderen laden hun zakken vol in snoepwinkel van Marcel

Vol afgrijzen maakt Marcel Aarts uit Helmond de balans op. Afgelopen maand betrapte hij 12 kinderen in zijn snoepwinkel, ze stopten hun zakken vol met snoep. De kinderen zijn bijna allemaal tussen de 9 en 13 jaar oud, eentje zelfs nog maar 5. Marcel runt de Zoete Inval, een grote snoepwinkel in Helmond. Ondernemersrisico? Kinderen zijn nu eenmaal zo? "Bij één snoepje zou ik dat nog wel snappen, ook al is dat ook niet okay, maar kinderen laden hier hun zakken vol.”

Dertig euro, twintig euro, hele mandjes vol. Het is regelmatig de schade die de door hem of zijn medewerkers betrapte diefjes Marcel bezorgen. “Twee jaar geleden was er een TikTok-trend”, weet hij nog. “Wie het meest kon jatten, won. Toen hadden we er erg veel last van. Nu is dat wel stil komen liggen, maar kinderen graaien nog steeds dure dingen uit de schappen en stoppen hun zakken vol.” Ondeugend een snoepje stelen, sommigen zullen zelf deze jeugdherinnering hebben. Ook daar is Marcel niet van gecharmeerd, maar tegenwoordig gaat het er volgens hem anders aan toe. Sommige kinderen lijken de schaamte voorbij als ze worden betrapt. “Ze zijn totaal niet bang”, zegt hij. Zo betrapte Marcel twee diefjes die een dag ervoor ook al snoep hadden gestolen en op camera waren vastgelegd. “Toen ik ze vroeg wat ze nu kwamen doen, zeiden ze dat ze nog meer kwamen halen. Ze gaven het gewoon toe.”

Dat wat Marcel meemaakt gaat ver, zo was er een jong meisje dat de jas van haar moeder had aangetrokken: “Die had grotere zakken, dan kon ze meer meenemen.” Of een jongetje van 5 met een ouder zusje. “Ze kwamen binnenlopen en gingen van het ene naar het andere rek. Ik schrok me kapot toen ik het zag.”

"De kinderen moeten toch een lesje leren."

De diefstallen worden niet altijd meteen opgemerkt door Marcel of zijn medewerkers. “Ik heb een grote winkel en we zijn vaak druk met gezinnen, bedrijven en grote opdrachten. Vaak zien we het achteraf op camerabeelden. Ik heb al twee schappen moeten verwijderen uit de winkel om beter zicht te hebben.” De politie is langsgekomen in de winkel en gaat dan bijvoorbeeld met de kinderen naar hun ouders, legt Marcel uit. “De politie zet er wel haar tanden in, hoor. De kinderen moeten toch een lesje leren." En dus hoopt Marcel dat samen met de politie en ouders te kunnen doen. “Een beetje bang maken bijvoorbeeld. Als je de ouders belt en moeder komt vervolgens binnenlopen, dan raken ze wel overstuur.”

"Heb je een snoepwinkel, kun je geen kinderen meer binnenlaten."