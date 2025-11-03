Ruzies en religieuze liederen: dit gebeurde er ook in de stembureaus

'Mevrouw werd geadviseerd om meerdere keuzes op te geven, ze heeft dit gedaan'. Het is zomaar één van de opmerkingen die we tegenkomen in de verslagen van de Brabantse stembureaus, opgesteld na de verkiezingen van afgelopen week. Ieder stembureau maakt na een verkiezingsdag zo'n verslag, een zogenoemd proces-verbaal, over wat er die dag gebeurde. Omroep Brabant bekeek een groot deel van die verslagen en zag nog meer opmerkelijks.

Een zaak die bij het overgrote deel van de stembureaus genoemd wordt is: volle stembussen. 'We hebben de stembus opengemaakt en in het bijzijn van kiezers aangestampt', staat er dan bijvoorbeeld te lezen. Dat kiezers bij dit soort handelingen aanwezig zijn is belangrijk, om fraude te voorkomen. Ook de afmeting van de stembiljetten wordt vaak genoemd. Omdat we deze verkiezingen op meer dan twintig partijen konden stemmen, met soms wel vijftig kandidaten per partij, was het biljet verre van handzaam. 'Belachelijk groot stembiljet, lijkt wel een dekbed', merkt een kiezer op tegen een medewerker van een stembureau in Goirle. Echtelijke ruzie

Stellen die samen naar het stembureau gaan, zorgden op sommige plekken voor gedoe. In Deurne wilde een man met zijn vrouw het stemhokje in. Dit is niet toegestaan, waarop hij 'uit protest zijn stembiljet heeft teruggegeven', zo lezen we. Die stem is dus verloren gegaan.

In de gemeente Gilze en Rijen wilde een zoon met zijn moeder het stemhokje in, toen dat niet mocht, werd hij agressief. En in Den Bosch kreeg een echtpaar ruzie op het stembureau, waarop de vrouw met het stembiljet in haar handen is vertrokken. Meerdere kandidaten

Net zoals bij vorige verkiezingen gingen ook dit keer op sociale media verhalen rond waarin werd geadviseerd op meerdere kandidaten te stemmen. Het werd vaak bedoeld als een 'grap' om politieke tegenstanders dwars te zitten. De grap is duidelijk niet door iedereen begrepen, blijkt uit het verslag van een stembureau in Breda. Daar bracht een vrouw haar stem uit op meerdere kandidaten, omdat dit haar geadviseerd zou zijn. Dat maakt een stembiljet ongeldig. Toen duidelijk werd dat dit niet de bedoeling is, wilde ze opnieuw stemmen.

