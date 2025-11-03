390.000 illegale sigaretten gevonden in garageboxen

In twee garageboxen in Helmond zijn 390.000 illegale sigaretten gevonden. De sigaretten hadden geen accijnszegels en die zijn wel verplicht. De verdachten moeten daarom alsnog 150.000 euro aan accijnsheffingen betalen.

De sigaretten werden afgelopen donderdag gevonden. Een team van onder andere buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders van de gemeente Helmond voerden controles uit bij vier garageboxen.

In twee boxen werden de sigaretten gevonden. Naast de 150.000 euro aan accijnsheffingen moeten de verdachten ook de kosten voor het vernietigen van de sigaretten betalen, meldt de gemeente.

Ook het Peelland Interventie Team (PIT), de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, douane en de politie waren betrokken bij de actie.

De douane gaat waarschijnlijk ook nog boetes opleggen, zij doen nog onderzoek.

Helmond controleert regelmatig garageboxen, omdat de locaties volgens de gemeente gewild zijn voor illegale activiteiten. Bijvoorbeeld voor de opslag van illegaal vuurwerk of gevaarlijke stoffen. De gemeente roept inwoners dan ook op zich te melden als ze iets verdachts zien.