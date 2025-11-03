Esmah Lahlah deed ook gooi naar burgemeesterspost Delft

Esmah Lahlah (46), de nummer twee van GroenLinks-PvdA, heeft niet alleen gesolliciteerd op het burgemeesterschap in Tilburg (de gemeente waar ze woont). Het Algemeen Dagblad weet te melden dat ze ook al een gooi heeft gedaan naar de functie van burgemeester in Delft.

Jesse Klaver, sinds deze maandag partijleider van GroenLinks-Pvda, bevestigt de sollicitatie. “Ik wist dat ze gesolliciteerd heeft, maar ik ben blij dat ze bij onze fractie blijft”, zo meldt Klaver aan Omroep Brabant.

Hij spreekt met veel lof over de kwaliteiten van de Tilburgse. “Ik ken Esmah als iemand met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zowel landelijk als lokaal. Ik ben blij dat ze bij onze fractie blijft, want we hebben goede mensen als Esmah nodig. Ze blijft de hele periode bij ons in Den Haag." Lahlah - de nummer twee van de kieslijst bij de Tweede-Kamerverkiezingen van vorige week woensdag - was niet bereikbaar voor een reactie.

In aanloop naar de verkiezingen lekte uit dat het Kamerlid Esmah Lahlah ná de kabinetsval had gesolliciteerd op het burgemeesterschap van Tilburg. Die kwam vrij door het vertrek van Theo Weterings.

Begin van het jaar hengelde ze ook naar het burgemeestersambt in Delft, zo blijkt nu. Die vacature opende al in februari, vóór de val van het kabinet, en dus ook voordat Lahlah zich opnieuw verkiesbaar had gesteld voor de Tweede Kamer. Uiteindelijk werd Alexander Pechtold benoemd in Delft.



Sollicitatieprocedures zijn in de regel vertrouwelijk, maar geregeld lekken namen van kandidaten uit. Het lekken van bijvoorbeeld namen van kandidaten is strafbaar. De gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant deden aangifte nadat de sollicitatiebrief van Lahlah was gelekt naar het Brabants Dagblad.

