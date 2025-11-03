Minder brak en een beter humeur: dit ziekenhuis test nieuw rooster

Fittere en gezondere verpleegkundigen, dat is het doel van het nieuwe 'chronorooster' van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. In een proef werken verpleegkundigen op de intensive care niet meer de hele nacht, maar een gedeelte ervan. "Deze roosters moeten schadelijke effecten verminderen."

Het JBZ is het eerste ziekenhuis dat onderzoekt of verpleegkundigen zich met het aangepaste rooster fitter voelen tijdens hun nachtdiensten en beter herstellen na hun werk. Ze starten met het nieuwe rooster op twee momenten: of vroeg in de ochtend (van vier uur in de nacht tot in de middag), of beginnen in de avond en werken juist tot vier uur in de nacht. "Nachtwerk hoort bij de zorg, maar het vraagt veel van je", zegt internist-intensivist Astrid Salet, een van de initiatiefnemers van het chronorooster. "Het verstoort het dag-nachtritme. We weten dat dit veel schadelijke effecten geeft. Dat kan op korte termijn leiden tot slaap- en concentratieproblemen en op lange termijn kan het zorgen voor hart- en vaatziekten of suikerziekte."

"Je bent wakker wanneer je moet slapen en eet wanneer je dat eigenlijk niet moet doen."

Met het nieuwe rooster blijft er altijd een stuk van de nacht over om te slapen en wordt het natuurlijke ritme minder verstoord. "Door minder slaaptekort word je een stuk scherper. Je concentratie en geheugen worden beter. En mensen voelen zich over het algemeen beter, omdat ze voor of na het werk kunnen slapen." Aan de proef doen twintig IC-verpleegkundigen vrijwillig mee. Kaylee van Elderen is een van hen. "Tijdens een normale nachtdienst is het soms een hele klus om tot zeven uur 's ochtends wakker te blijven", zegt ze. "Je bent wakker wanneer je moet slapen en eet wanneer je dat eigenlijk niet moet doen. Dat zorgt voor buikklachten en je voelt je brak."

"Het lijkt tot nu toe al een succes."