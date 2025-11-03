Advertentie
Botsing met drie auto's, een inzittende raakt gewond
Vandaag om 16:48 • Aangepast vandaag om 17:38
nl
Drie auto's zijn maandagmiddag op de Zevenbergseweg in Etten-Leur op elkaar gebotst. Eén persoon is daarbij gewond geraakt.
De politie sloot een gedeelte van de weg meteen af om de hulpverlening veilig te laten verlopen.
Alle drie de auto's raakten dusdanig beschadigd dat ze moesten worden weggesleept. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend: de politie doet nog onderzoek.
